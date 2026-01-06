Մադուրոն և կինը Նյու Յորքի դատարանում չեն ընդունել մեղադրանքները

Վենեսուելայի առաջնորդն ու նրա տիկինը երեկ Նյու Յորքի դաշնային դատարանում չեն ընդունել թմրանյութերի միջոցով ահաբեկչության դավադրության և ներկայացված մյուս մեղադրանքները: ԱՄՆ իրավապահների հատուկ գործողության ժամանակ շաբաթ Կարակասում ձերբակալված և ավելի ուշ ԱՄՆ տեղափոխված Նիկոլաս Մադուրոն պնդել է, որ անմեղ է և դեռ ինքն է Վենեսուելայի նախագահը:
63-ամյա առաջնորդը հանգիստ է եղել մոտ 40 րոպե տևած ամբողջ նիստի ընթացքում, նույնիսկ, երբ դահլիճում ներկաներից մեկը բղավել է, թե նա կվճարի «իր հանցագործությունների համար»։ «Ես նախագահն եմ և ռազմագերի», - իսպաներեն պատասխանել է Մադուրոն:
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է մարտի 17-ին։
Երեկվա նիստից առաջ դատարանի շենքի մոտ տասնյակ ցուցարարներ էին հավաքվել՝ ինչպես Մադուրոյի աջակիցներ, այնպես էլ ընդդիմախոսներ։
«Գնա՛ Վենեսուելա։ Գնա՛ Վենեսուելա, որ տեսնես, թե ինչպես է մայրդ ստիպված երեք-չորս օր հերթ կանգնում մեկ տոպրակ ալյուրի համար։ Դա սուտ չէ։ Դա ճշմարտություն է», - ասում էր Մադուրոյի ընդդիմախոս մի ցուցարար:
«Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ասենք՝ ազա՛տ արձակեք Մադուրոյին, ԱՄՆ-ն իրավունք չունի Վենեսուելայի նախագահին և նրա տիկնոջը՝ Սիլիա Ֆլորեսին, պահելու ԱՄՆ դատարաններում։ Մեղադրանքները կեղծ են և նպատակ ունեն քողարկել քաղաքական իրական օրակարգը՝ իշխանափոխություն», - հայտարարում էր Մադուրոյի աջակից ցուցարարը:
Ու մինչ Մադուրոն չի ընդունում մեղադրանքը, նրա դաշնակից, Վենեսուելայի փոխնախագահը երեկ պաշտոնապես երդվել է որպես ժամանակավոր նախագահ։ Մասնավոր հատվածի հետ իր սերտ կապերով և իշխող կուսակցությանը նվիրվածությամբ հայտնի 56-ամյա Դելսի Ռոդրիգեսի երդումն ընդունել է Ազգային ժողովի նախագահը, որը նրա եղբայրն է:
Ռոդրիգեսը խոստացել է ապահովել միասնություն, սոցիալական բարեկեցություն, քաղաքական կայունություն, անվտանգություն և երկիրը դուրս բերել ճգնաժամից: Դելսի Ռոդրիգեսը, որը Մադուրոյի ձերբակալումից հետո վճռականորեն աջակցել էր նրան, երեկ էլ ԱՄՆ-ի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնել, ասել է, թե ցավում է Մադուրոյի և նրա տիկնոջ առևանգման համար:
«Ես ցավով եմ ստանձնում այս պաշտոնը երկու հերոսների՝ նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի և առաջին մարտիկ, առաջին տիկնոջ՝ Սիլիա Ֆլորեսի առևանգման պատճառով, որոնք պատանդ են պահվում ԱՄՆ-ում ... Բայց պետք է ասեմ, որ ինձ համար նաև պատիվ է երդվել բոլոր վենեսուելացիների անունից», - հայտարարել է Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահը:
Նույնիսկ Ռոդրիգեսի երդման արարողությունից հետո ԱՄՆ նախագահը NBC News-ին ասել է, որ ինքն է պատասխանատու Վենեսուելայի կառավարման համար:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը երեկ արտակարգ նիստ է գումարել՝ քննարկելու Վենեսուելայում ԱՄՆ գործողությունները: ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորը մտահոգություն է հայտնել Վենեսուելային ԱՄՆ հարվածների, նախագահ Մադուրոյի ձերբակալման և երկրում անկայունության հնարավոր աճի վերաբերյալ: Անտոնիու Գուտերեշի հայտարարությունը նրա անունից ընթերցել է նրա տեղակալ Ռոզմարի ԴիԿառլոն։
«Ավելի քիչ որոշակի է Վենեսուելայի մոտ ապագան։ Խորապես մտահոգված եմ հնարավոր սրացմամբ, երկրում անկայունությամբ, տարածաշրջանի վրա հնարավոր ազդեցությամբ և այն նախադեպով, որը դա կարող է ստեղծել պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար», - ասված էր հայտարարությունում:
ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանը դատապարտել է Վենեսուելայում ԱՄՆ գործողությունները՝ նշելով, որ դրանք խախտում են միջազգային իրավունքը: Վասիլի Նեբենզյան ԱՄՆ-ին կոչ է արել անմիջապես ազատ արձակել Մադուրոյին և նրա տիկնոջը: ՄԱԿ-ում Չինաստանի դեսպանն էլ ասել է, որ Պեկինը «խորապես ցնցված է և խստորեն դատապարտում է ԱՄՆ միակողմանի, անօրինական և ահաբեկչական գործողությունները»։
ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանը պատասխանել է, որ ԱՄՆ-ն պատերազմ չի վարում Վենեսուելայի կամ վենեսուելացիների դեմ, ոչ էլ գրավում է այդ երկիրը: Ըստ Մայք Ուոլցի՝ իրավապահները Մադուրոյին և նրա տիկնոջը ձերբակալելու հատուկ գործողություն են իրականացրել օրինական մեղադրանքների հիման վրա, որ գոյություն ունեն տասնամյակներ:
«ԱՄՆ-ն ձերբակալել է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրավված մի անձի, որն այժմ դատարանի առաջ է կանգնելու ԱՄՆ-ում՝ օրենքի գերակայության համաձայն, մեր ժողովրդի դեմ 15 տարի շարունակ կատարած հանցագործությունների համար», - հայտարարել է Ուոլցը: