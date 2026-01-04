Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դատարանը Դելսի Ռոդրիգեսին նշանակել է Վենեսուելայի նախագահի ԺՊ

Վենեսուելայի Սահմանադրության համաձայն՝ երկրի ղեկավարի դերը պետք է ստանձնի փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը: Գերագույն դատարանը նրան նշանակել է երկրի նախագահի պաշտոնակատար և պարտավորեցրել է պաշտոնը ստանձնել շաբաթ ուշ երեկոյան:

ԱՄՆ նախագահը, ըստ էության, աջակցություն է հայտնել Ռոդրիգեսին երեկ երեկոյան ասուլիսի ժամանակ՝ ասելով, որ նա կարող է կրկին հզորացնել երկիրը: Մինչդեռ Ռոդրիգեսը իր ելույթում հայտարարել է, որ Մադուրոն շարունակում է մնալ Վենեսուելայի միակ նախագահը, իսկ ԱՄՆ-ի հարվածները՝ որակել սարսափելի բիծ երկու երկրների հարաբերությունների վրա:

ԱՄՆ-ն երեկ հարվածներ էր հասցրել Վենեսուելային, նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ու նրա կինը դուրս են բերվել երկրից և Նյու Յորքում են, որտեղ նրանց մեղադրանք է ներկայացվել:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG