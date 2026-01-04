Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Մադուրոն՝ Նյու Յորքի բանտում

Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն Նյու Յորք բերվելուց հետո տեղափոխվել է ամերիկյան բանտ:

Լուսանկարներում և տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են դաշնային գործակալները Մադուրոյին՝ ձեռնաշղթաներով և սանդալներով, ուղեկցում Նյու Յորքի ԱՄՆ թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության շենք՝ ընթացակարգերն անցնելու համար, որից հետո նա տեղափոխվել է Բրուքլինում գտնվող բարձր անվտանգության կալանքի կենտրոն:

Fox News-ի՝ սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութում 63-ամյա Մադուրոն, դիմելով լրագրողներին, ասում է. «Բարի գիշեր, շնորհավոր Նոր տարի»:

Չհաստատված տեղեկությունների համաձայն՝ Մադուրոն նախ տեղափոխվել է Կուբայի Գուանտանամո ամերիկյան բազա, այնուհետև Նյու Յորքի Օրինջ շրջանում գտնվող Ստյուարտ ռազմաօդային ուժերի Ազգային գվարդիայի բազա:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարի 3-ի երեկոյան հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն գերեվարել է Մադուրոյին Վենեսուելային հասված հարվածների ժամանակ, որոնք Մոսկվան և այլ երկրներ դատապարտում են:

Մամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՄՆ նախագահը խոսել է Վենեսուելայում Մադուրոյին գերեվարելու նպատակով իրականացված ռազմական գործողության մասին՝ հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները ժամանակավորապես կկառավարի հարավամերիկյան երկիրը «քանի դեռ մենք չենք կարողացել իրականացնել անվտանգ, պատշաճ և ողջամիտ անցումային շրջան»:

Այս պահին Վենեսեուելայում, ըստ հաղորդումների, իշխանության ղեկին են Մադուրոյի գլխավոր օգնականները, այդ թվում՝ փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը: Թրամփն իր աջակցությունն է հայտնել Ռոդրիգեսին՝ ասելով, որ նա, ըստ էության, պատրաստ է անել այն, ինչ ինքը կարծում է, որ անհրաժեշտ է Վենեսուելան կրկին հզորացնելու համար:

Ռոդրիգեսը, սակայն, Մադուրոյին անվանել է Վենեսուելայի «միակ նախագահ», իսկ ԱՄՆ-ի հարվածները՝ սարսափելի բիծ երկու երկրների հարաբերությունների վրա:

Վենեսուելական ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոն, որն անցյալ տարի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի էր արժանացել, հայտարարել է, որ «ազատության ժամը եկել է»։

ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Պամելա Բոնդին հայտնել է, որ Մադուրոյին և նրա կնոջը, որը նույնպես ձերբակալվել է, Նյու Յորքում քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների համար:

Վենեսուելայի դեմ ԱՄՆ-ի հարվածները և Մադուրոյի գերեվարումը խստորեն դատապարտել են Կարակասի որոշ դաշնակիցներ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, ով ասել է, որ ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունները վտանգավոր նախադեպ են ստեղծում:

Լրատվական գործակալությունները, հղում անելով աղբյուրներին, հայտնել են, որ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը հունվարի 5-ի առավոտյան ժամը 10-ին կհավաքվի՝ քննարկելու ԱՄՆ-ի գործողությունը: Կոլումբիան, որին աջակցում են Ռուսաստանն ու Չինաստանը, դիմել է նիստի անցկացման խնդրանքով:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG