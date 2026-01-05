Թրամփ. Ռոդրիգեսը կարող է շատ ավելի մեծ գին վճարել, քան Մադուրոն, եթե չանի այն, ինչ ճիշտ է

Նիկոլաս Մադուրոյին հատուկ գործողության միջոցով ձերբակալելուց և ԱՄՆ տեղափոխելուց մեկ օր անց Դոնալդ Թրամփը Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսին սպառնացել է, որ նա կարող է շատ ավելի «մեծ գին վճարել, քան Մադուրոն», եթե «չանի այն, ինչ ճիշտ է»։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին ասել է ամերիկյան The Atlantic ամսագրին տված հարցազրույցում:
Ավելի ուշ Թրամփը նախագահական ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է, որ Վենեսուելան հիմա «մեռած երկիր» է, և ԱՄՆ-ն կղեկավարի այն, մինչև երկիրը ոտքի կանգնի:
«Վենեսուելան այս պահին մեռած երկիր է։ Պետք է այն վերականգնենք։ Նավթային ընկերությունները մեծ ներդրումներ կանեն՝ ենթակառուցվածքները վերականգնելու համար։ Նավթային ընկերությունները պատրաստ են դրան», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
Վենեսուելան 12 տարուց ավելի կառավարած Մադուրոն այսօր առաջին անգամ պետք է կանգնի Նյու Յորքի դատարանի առաջ։ Նրան և կնոջը մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ի դեմ նարկոահաբեկչական դավադրության, կոկաինի ներմուծման, ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք պահելու համար: Վենեսուելայի դաշնակից Չինաստանը կոչ է արել «անհապաղ» ազատ արձակել Մադուրոյին։
Մինչ այդ, Սպիտակ տան ղեկավարը նաև Կոլումբիային է քննադատել՝ ասելով, որ այն շատ կոռումպացված երկիր է, որը թմրամիջոցներ է վաճառում ԱՄՆ-ում, և սպառնացել է այնտեղ ևս ռազմական գործողությամբ: Իսկ Մեքսիկային նա կոչ է արել ավելի արդյունավետ պայքարել թմրանյութերի դեմ, որպեսզի դրանք չհասնեն ԱՄՆ:
Վենեսուելայի փոխնախագահը, որն այսօր ավելի ուշ կերդվի և կստանձնի նախագահի պարտականությունները, երեկ կառավարության նիստի ժամանակ արձագանքել է Թրամփին՝ հայտարարելով, որ Վենեսուելան պատրաստ է համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ միջազգային իրավունքի շրջանակում և համատեղ զարգացմանը միտված համագործակցության օրակարգի շուրջ:
Դելսի Ռոդրիգեսը նաև սոցցանցում է գրառում արել՝ նշելով, որ Կարակասը վերահաստատում է իր հանձնառությունը խաղաղությանը և խաղաղ համակեցությանը և ձգտում է ապրել «առանց արտաքին սպառնալիքների, հարգանքի և միջազգային համագործակցության միջավայրում»։
Ռոդրիգեսը նշել է, որ երկու ժողովուրդներն ու տարածաշրջանը արժանի են խաղաղության և երկխոսության, այլ ոչ թե պատերազմի։ Ըստ նրա՝ «դա միշտ եղել է նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ուղերձը, և ամբողջ Վենեսուելայի ուղերձն է հիմա»։
«Մենք առաջնահերթություն ենք տալիս ԱՄՆ-ի և Վենեսուելայի, ինչպես նաև Վենեսուելայի և տարածաշրջանի մյուս երկրների միջև հավասարակշռված և հարգալից հարաբերությունների հաստատմանը, որոնք հիմնված կլինեն ինքնիշխան հավասարության և չմիջամտելու սկզբունքի վրա», - ընդգծել է Դելսի Ռոդրիգեսը:
ԱՄՆ պետքարտուղարն, իր հերթին, ABC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն չի հարձակվել Վենեսուելայի վրա, այլ պարզապես հատուկ գործողություն է իրականացրել Մադուրոյին ձերբակալելու համար: CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում էլ Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ Վենեսուելայի տնտեսությունը մեծապես կախված է նավթից, իսկ նավթարդյունաբերության ոլորտն անարդյունավետ է կառավարվում, ինչն էլ ԱՄՆ-ն մտադիր է փոխել:
Բացի այդ, ըստ նրա, նավթից ստացվող եկամուտներից ժողովուրդը չի օգտվել, այլ միայն՝ վերնախավը, հետևաբար ԱՄՆ-ն դեռ կշարունակի թույլ չտալ Վենեսուելայից նավթի արտահանումը, մինչև ամեն ինչ կկարգավորվի:
«Դա մնում է ուժի մեջ և հսկայական լծակ է, որը կշարունակի ուժի մեջ մնալ, մինչև տեսնենք փոփոխություններ, որոնք ոչ միայն կխթանեն ԱՄՆ պետական շահերը, ինչը թիվ մեկ առաջնահերթությունն է, այլև կհանգեցնեն Վենեսուելայի ժողովրդի համար ավելի լավ ապագայի», - հայտարարել է Ռուբիոն:
Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերությունն արդեն սկսել է կրճատել նավթի արտադրությունը, քանզի ԱՄՆ-ի կողմից նավթային շարունակվող շրջափակման պայմաններում սպառվել են ընկերության պահեստային հզորությունները: