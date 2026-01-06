Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Վենեսուելայում անկայունության հնարավոր աճի վերաբերյալ

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո անկայունության հնարավոր աճի վերաբերյալ:
15 անդամից բաղկացած Անվտանգության խորհուրդը նիստ է անցկացրել Նյու Յորքում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում՝ Մադուրոյի Մանհեթենի դաշնային դատարան ներկայանալուց ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Մադուրոն իրեն մեղավոր չի ճանաչել թմրանյութերի միջոցով ահաբեկչության, ինչպես նաև մյուս քրեական հոդվածներով:
«Ես խորապես մտահոգված եմ երկրում անկայունության հնարավոր սրմամբ, տարածաշրջանի վրա հնարավոր ազդեցությամբ և այն նախադեպով, որը դա կարող է ստեղծել պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար», - ասվում է Գուտերեշի հայտարարության մեջ։