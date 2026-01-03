Մատչելիության հղումներ

Թրամփը հայտարարել Է, որ ԱՄՆ-ն կկառավարի Վենեսուելան

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է՝ Վենեսուելան կլինի ամերիկյան վերահսկողության տակ, այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում ամերիկյան զորքերի տեղակայման միջոցով:

«Մենք պատրաստվում ենք կառավարել երկիրը այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի հաջողվի իրականացնել անվտանգ, պատշաճ և խելամիտ անցումային շրջան», - հայտարարել Է Թրամփը Ֆլորիդայի իր Մար-ա-Լագո հանգստավայրում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ:

Նա հավելել է, որ չեն կարող թույլ տալ, որ Վենեսուելան ղեկավարի մեկ ուրիշը, ով հաշվի չի առնի վենեսուելացիների շահերը:

Դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես է Թրամփը նախատեսում վերահսկել Վենեսուելան:

