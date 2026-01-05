Մադուրոն ԱՄՆ-ում իրեն մեղավոր չի ճանաչել

Վենեսուելայի ձերբակալված առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոն երկուշաբթի օրը Նյու Յորքում դաշնային դատարանում իրեն մեղավոր չի ճանաչել թմրանյութերի միջոցով ահաբեկչության, ինչպես նաև մյուս քրեական հոդվածներով:
63-ամյա Մադուրոն հայտարարել է, որ ինքն անմեղ է, և որ ինքը դեռ Վենեսուելայի նախագահն է:
Մադուրոյի կինը՝ Սիլիա Ֆլորեսը, նույնպես իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է մարտի 17-ին։
Մոտ կես ժամ տևած դատական լսումից առաջ դատարանի շենքի մոտ հավաքվել էին տասնյակ ցուցարարներ՝ ինչպես Մադուրոյի կողմնակիցներ, այնպես էլ ընդդիմախոսներ։