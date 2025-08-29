«Անհրաժեշտ են խիստ պատժամիջոցներ, Ռուսաստանը հասկանում է միայն ուժը». Զելենսկին դիմում է Արևմուտքի առաջնորդներին

Շուրջ երեք տասնյակ մարդու կյանք խլած երեկվա զանգվածային հարձակումից հետո Ուկրաինայի նախագահը կրկին դիմում է Արևմուտքի առաջնորդներին՝ կոչ անելով խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ:
«Երբ Ռուսաստանը դիվանագիտության փոխարեն ընտրում է բալիստիկ հրթիռները, շարունակում է կատարելագործել «Շահեդ» անօդաչուները սպանությունների նպատակով և խորացնում է համագործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի պես երկրների հետ, նշանակում է՝ աշխարհը պետք է համապատասխան արձագանքի։ Անհրաժեշտ են խիստ պատժամիջոցներ, խիստ ճնշում, վճռական քայլեր, որպեսզի մարդասպանները անպատժելի չզգան։ Ռուսաստանը հասկանում է միայն ուժը, և հիմա ուժի ցուցադրություն է պետք», - նշել է Վլադիմիր Զելենսկին:
Զելենսկին ասել է, որ այս հարվածները ոչ միայն Կիևին էին ուղղված, այլևս աշխարհի դերակատարներին, Եվրոպային ու անձամբ նախագահ Թրամփին:
Սպիտակ տնից, սակայն, ավելի մեղմ են արձագանքել երեկվա արյունահեղությանը, Դոնալդ Թրամփի խոսնակն ասել է, որ նախագահը գոհ չէ այդ տեղեկությունից, բայց զարմացած էլ չէ. - «Ցավոք այս սպանությունները կշարունակվեն, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, ինչին և ցանկանում է հասնել նախագահը: Բայց հնարավոր է՝ պատերազմի երկու կողմերն էլ պատրաստ չեն վերջ տալ այս ամենին։ Նախագահ Թրամփը համառ ջանքեր է գործադրում դրա համար, սակայն երկու երկրների ղեկավարներն էլ պետք է դա ցանկանան»:
Զուգահեռ ավելի ու ավելի մշուշոտ է դառնում Պուտին-Զելենսկի հանդիպման հեռանկարը: Դոնալդ Թրամփի՝ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո էր հնչում լավատեսություն, որ ի վերջո հնարավոր կլինի պատերազմող երկրների ղեկավարներին նույն սեղանի շուրջ նստեցնել և հասնել գոնե հրադադարի:
Սակայն երեկ Գերմանիայի կանցլերը Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե առաջիկայում Պուտինն ու Զելենսկին դժվար թե հանդիպեն. - «Այժմ ակնհայտ է, որ սպասված հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Ուկրաինայի առաջնորդ Զելենսկու միջև չի կայանալու: Չնայած դա անցյալ շաբաթ համաձայնեցվել էր նախագահ Թրամփի և նախագահ Պուտինի միջև, երբ մենք միասին Վաշինգտոնում էինք»:
Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը Թրամփը զանգահարել էր Պուտինին: Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստման փորձագիտական աշխատանքները դեռևս «ամբողջ թափով» չեն ընթանում, սակայն Ռուսաստանը պահպանում է հետաքրքրությունը և պատրաստակամությունը այդ բանակցությունների համար։
«Պուտինը չի բացառում նման հանդիպման անցկացման հնարավորությունը, բայց կարծում է, որ ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած հանդիպում պետք է լավ նախապատրաստված լինի, որպեսզի այն կարողանա ավարտին հասցնել աշխատանքը, որը նախ պետք է իրականացվի փորձագիտական մակարդակով», - նշել է Պեսկովը: