Զելենսկին կոչ է արել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ

Կիև, Ուկրաինա, ռուսական հրթիռային հարձակումից հետո շենքում բռնկված հրդեհը, 2025 թ. օգոստոսի 28
Կիև, Ուկրաինա, ռուսական հրթիռային հարձակումից հետո շենքում բռնկված հրդեհը, 2025 թ. օգոստոսի 28

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է անում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ, որի բանակն անցած գիշեր 600-ից ավելի անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով նոր հարձակում է իրականացրել՝ սպանելով առնվազն 15 մարդու, այդ թվում՝ չորս երեխա, վնասվածքներ պատճառելով շուրջ 50 անձի։

Սա հուլիսի վերջից ի վեր ամենածանր հարձակումն էր։ Հարվածների հետևանքով վնասվել են նաև Կիևում գտնվող ԵՄ պատվիրակության և Բրիտանական խորհրդի գրասենյակները։

Պայթյուններ են գրանցվել նաև Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Սումիի շրջանում, ինչպես նաև հարավում գտնվող Դնեպրում և Զապորոժյեում։

«Խաղաղ բնակչության սարսափելի և դիտավորյալ սպանություն։ Ռուսները չեն ցանկանում ավարտել պատերազմը, միայն նոր հարվածներ», -X-ում գրել է Զելենսկին։ Հիշեցնելով, որ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կիրակի օրը մտադիր է Չինաստան այցելել, նախագահ Զելենսկին կոչ է արել Պեկինին արձագանքել ռուսական հարձակումներին:

ՌԴ ՊՆ-ն, մինչդեռ, պնդել է, թե անցած գիշերվա զանգվածային հարձակումների թիրախում են եղել զենքի գործարանները և Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի բազաները։

