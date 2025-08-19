Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ

Սպիտակ տանը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին:
Թրամփը Truth Social-ում գրել է, որ զանգահարել է Պուտինին՝ Զելենսկու հետ հնարավոր հանդիպման հարցը քննարկելու համար: Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման վայրը դեռևս որոշված չէ, սակայն փոխնախագահ Վենսը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոոֆը համակարգում են հարցերը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, նշել է Թրամփը։
«Սա շատ լավ, վաղ քայլ էր գրեթե չորս տարի տևող պատերազմի համար», - գրել է ԱՄՆ նախագահը։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը նշել է, որ երկու կողմերն էլ «աջակցություն են հայտնել ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների միջև ուղիղ բանակցությունների շարունակմանը»։
Ուշակովի հայտարարությունից պարզ չէ, թե արդյոք Պուտինը համաձայնվե՞լ է հանդիպել Զելենսկու հետ։
Հանդիպումներից հետո Զելենսկին Սպիտակ տան դիմաց լրագրողներին ասել է, որ պատրաստ է երկկողմ հանդիպման՝ հավելելով, որ կհանդիպի Պուտինի հետ առանց նախապայմանների։