ԱՄՆ-ն հավանություն Է տվել ERAM հրթիռների վաճառքին Ուկրաինային

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային թևավոր օդային հրթիռների և հարակից սարքավորումների հնարավոր վաճառքը, որի արժեքը գնահատվում է շուրջ 825 միլիոն դոլար, հայտնել է Պենտագոնը հինգշաբթի օրը։
Հնարավոր վաճառքը ներառում է բարձր հեռահարության հարվածային զինամթերքով (ERAM) հրթիռներ՝ GPS ուղղորդման հավաքակազմերով: Արտադրողներից մեկի տվյալներով՝ այդ հրթիռների գործողության շառավիղը հասնում է «հարյուրավոր» մղոնների։
Գործարքի ֆինանսավորումն իրականացվում է Դանիայի, Նորվեգիայի և Նիդեռլանդների կողմից «Jump Start» ծրագրի շրջանակում, իսկ հավելյալ միջոցներ տրամադրվում են ԱՄՆ Արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրի միջոցով, նշել է գործարքին ծանոթ աղբյուրը։
Փաթեթում ներառված են նաև օժանդակ սարքավորումներ, առաքելությունների պլանավորման ծրագրային ապահովում, պահեստամասեր և տեխնիկական աջակցություն, հավելել է Պենտագոնը։