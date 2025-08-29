ԱՄՆ-ն հավանություն Է տվել ERAM հրթիռների վաճառքին Ուկրաինային

Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային թևավոր օդային հրթիռների և հարակից սարքավորումների հնարավոր վաճառքը, որի արժեքը գնահատվում է շուրջ 825 միլիոն դոլար, հայտնել է Պենտագոնը հինգշաբթի օրը։

Հնարավոր վաճառքը ներառում է բարձր հեռահարության հարվածային զինամթերքով (ERAM) հրթիռներ՝ GPS ուղղորդման հավաքակազմերով: Արտադրողներից մեկի տվյալներով՝ այդ հրթիռների գործողության շառավիղը հասնում է «հարյուրավոր» մղոնների։

Գործարքի ֆինանսավորումն իրականացվում է Դանիայի, Նորվեգիայի և Նիդեռլանդների կողմից «Jump Start» ծրագրի շրջանակում, իսկ հավելյալ միջոցներ տրամադրվում են ԱՄՆ Արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրի միջոցով, նշել է գործարքին ծանոթ աղբյուրը։

Փաթեթում ներառված են նաև օժանդակ սարքավորումներ, առաքելությունների պլանավորման ծրագրային ապահովում, պահեստամասեր և տեխնիկական աջակցություն, հավելել է Պենտագոնը։


