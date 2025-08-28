Մատչելիության հղումներ

Ռուսական կողմից հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում զոհերի թիվը հասել է 14 -ի

Անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում զոհերի թիվը հասել է 14 -ի, տասնյակ անձինք վիրավորվել են, Վիննիցայի մարզում շուրջ 30 բնակավայր առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել։

Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել է նաև ԵՄ առաքելության շենքը, մայրաքաղաքում ընդհանուր առմամբ 500 փրկարար և 1000 ոստիկան է ներգրավել հարվածի հետևանքները վերացնելու համար։

Ուկրաինայի ռազմական աղբյուրների համաձայն՝ անցած գիշեր ռուսական ուժերը շուրջ 600 անօդաչու թռչող սարք, տասնյակ թևավոր և բալիստիկ հրթիռներ ու այլ սպառազինություն են կիրառել։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է՝ այս հարվածները հստակ ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը։

ՌԴ ՊՆ-ն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ պնդել է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներն ու ռազմական ավիաբազաներն են եղել։


