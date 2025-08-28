600 ԱԹՍ, տասնյակ թևավոր ու բալիստիկ հրթիռներով ռուսական հարվածներ Ուկրաինային. կա 10-ից ավելի զոհ

Գիշերը ռուսական ուժերի զանգվածային հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 14 մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա է զոհվել, մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչներ՝ վիրավորվել: Հարվածների հետևանքով Կիևում վնասվել են բնակելի շենքեր, Եվրամիության առաքելության, «Ազատություն» ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության գրասենյակները: Ուկրաինական ծառայության տարածած լուսանկարներում կոտրված պատուհաններ են, վնասված գրասենյակային կահույք:
Կիևում որոնողական ու փրկարարական աշխատանքներ են:
Մայրաքաղաքում «Ազատության» «Настоящее Время» հեռուստաալիքի թղթակիցը տեղում զրուցել է իրենց հարազատներին փնտրող մարդկանց հետ:
«Մենք չենք կարողանում գտնել նրան: Փրկարարները մեր շենքում են աշխատում, չգիտենք՝ որտեղ է նա: Անընդհատ զանգում ենք, բայց չի պատասխանում», - պատմել է բնակիչներից մեկը:
Ուկրաինայի ռազմական աղբյուրների համաձայն՝ անցած գիշեր ռուսական ուժերը շուրջ 600 անօդաչու թռչող սարք, տասնյակ թևավոր ու բալիստիկ հրթիռներ ու այլ սպառազինություն են կիրառել։
Չնայած ուկրաինական քաղաքներում ավերածություններին ու խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերին, ռուսական կողմը պնդել է, թե զանգվածային հարվածների թիրախը Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներն ու ռազմական ավիաբազաներն են եղել։
Հարվածների հետևանքներին տեղում ծանոթացած Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն պնդում է՝ արդեն 3.5 տարի շարունակվող սարսափի պատասխանատուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է:
«Ինքն է սկսել պատերազմն ու չի ուզում դադարեցնել: Նա ոչ թե միայն Դոնեցկը, Լուգանսկն ու Ղրիմն է ուզում, այլ ամբողջ երկիրը: Նա քաղաքներ է ոչնչացնում ու սպանում մարդկանց: Նա միայն ուժի լեզուն է հասկանում: Մենք՝ ուկրաինացիներս, պետք է ուժեղ լինենք: Մեր ուժը մեր միասնությունն է մեր եվրոպացի գործընկերների ու Միացյալ Նահանգների հետ: Միասին կարող ենք դիմակայել այս ներխուժմանը: Սա նշանակում է ժամանակակից զենքեր, խիստ պատժամիջոցներ ու միջազգային հանրության ճնշում այս սարսափին վերջ տալու համար», - ասել է նա:
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է՝ այս հարվածները հստակ ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը։ Նրա խոսքով՝ Ռուսաստանը բանակցությունների սեղանը փոխարինել է բալիստիկ հրթիռներով. «Ռուսաստանը նախընտրում է սպանել մարդկանց պատերազմը դադարեցնելոի փոխարեն, իսկ դա նշանակում է՝ առայժմ չի վախենում հետևանքներից»: