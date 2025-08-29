Թրամփը դժգոհ է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումներից. Լևիթ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դժգոհ է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հինգշաբթի իրականացված հրթիռային և անօդաչու հարձակումներից և նախատեսում է ավելի ուշ խոսել այդ թեմայի շուրջ, հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը:
«Նա գոհ չէր այս նորությունից, բայց նաև չի զարմացել։ Սա երկու երկրների միջև երկարատև պատերազմ է», - ասել է Լևիթը Թրամփի անունից։
Գիշերային հարձակումների հետևանքով Ուկրաինայում զոհվել է առնվազն 22 մարդ, վնասվել են շինություններ։
Նրա խոսքով՝ ռուսական հարձակումները մահաբեր են եղել, իսկ ուկրաինական հարձակումները օգոստոսին զգալի վնաս են հասցրել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին։
Նա հավելել է, որ Թրամփը ցանկանում է՝ պատերազմը ավարտվի, բայց «հնարավոր է, որ այս պատերազմի երկու կողմերն էլ դեռ պատրաստ չեն այն ավարտել»։