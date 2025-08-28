Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը հայտնել է Ազովի ծովում ռուսական հրթիռային նավի խոցման մասին

Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը հայտնել է Ազովի ծովում ռուսական «21631 նախագծի «Բույան-Մ» փոքր հրթիռային նավի խոցման մասին։
Նավը գտնվում էր բռնակցված Ղրիմի ափերի մոտ։ Ըստ ուկրաինական կողմի հաղորդագրության՝ նավի ռադարը հարձակման է ենթարկվել անօդաչու թռչող սարքով, իսկ բորտը՝ Ուկրաինայի հատուկ նշանակության ուժերի կողմից։
Այսօր ՌԴ ՊՆ-ն իր հերթին հայտնել է Դանուբի գետաբերանում ուկրաինական «Սիմֆերոպոլ» հետախուզական նավի խորտակման մասին։ Կիևը հայտնել է միայն նավի վրա հարձակման մասին, խորտակման փաստը, սակայն չի հաստատել: