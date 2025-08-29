Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ակնհայտ է դառնում, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպում չի կայանալու. Մերց

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով՝ ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների միջև հանդիպում չի կայանալու։ Այս մասին նա խոսել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ հանդիպման ժամանակ։

Մերցը նշել է, որ ինքը և Մակրոնը երկկողմ քննարկումներ են ունենալու մի շարք հարցերի շուրջ, այդ թվում՝ երկու երկրների տնտեսական համագործակցությունը, Ուկրաինա-Ռուսաստան իրավիճակը և Եվրոպայի դեբյուրոկրատիզացիան։

Պուտին-Զելենսկի հանդիպման անհրաժեշտության մասին Ալյասկայի գագաթնաժողովից հետո հայտարարեց ԱՄՆ նախագահը: Օրեր առաջ նա զգուշացրել էր՝ եթե նրանք չհանդիպեն, դա կհանգեցնի ծանր հետևանքների:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG