Զելենսկին Էրդողանին ասել է, թե ռուսական հարվածների թիրախում նաև թուրքական ընկերություն է եղել

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում պնդել է, որ անցած գիշեր ռուսական ուժերի զանգվածային հարձակումների թիրախում են եղել նաև «Ադրբեջանի դեսպանատունը և Թուրքիային պատկանող ընկերությունը»։
Զելենսկին այլ մանրամասներ չի հայտնել: Չի նշվում նաև, թե որ թուրքական ընկերության մասին է խոսքը։
Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը պնդում է, որ անցած գիշեր ռուսական ուժերի հարձակման ընթացքում «հրթիռներից մեկը պայթել է Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատան շենքի մոտակայքում, շենքը վնասվել է, ջարդվել են մի քանի պատուհաններ, հյուպատոսական բաժնի տանիքում ճաքեր են առաջացել»:
ԱՊԱ գործակալության համաձայն՝ ռմբակոծությունների է ենթարկվել դրոններ արտադրող «Bayraktar» թուրքական ընկերության Կիևում գտնվող գործարանը, որի վրա «երկու հարված է եղել, ինչի հետևանքով լուրջ վնասվել է հասցվել միլիոնավոր դոլարների ներդրումներին»։