Զելենսկին Կիևի վրա հարձակումն անվանել է հարված Թրամփին

Ռուսական հարվածի հետևանքները Կիևում, 28-ը օգոստոսի, 2025թ.
Ռուսական հարվածի հետևանքները Կիևում, 28-ը օգոստոսի, 2025թ.

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 22 մարդ, անվանել է «Ռուսաստանից հարված» ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ:

«Ռուսաստանը հիմա հարվածում է բոլորին աշխարհում, ովքեր ցանկանում են խաղաղություն», - հայտարարել է Զելենսկին օգոստոսի 28-ին իր երեկոյան տեսաուղերձում։

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթն ավելի վաղ ասել է, որ Թրամփը դժգոհ է այդ հարվածներից, բայց ոչ զարմացած և շուտով հանդես կգա հայտարարությամբ:


