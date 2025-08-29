Զելենսկին Կիևի վրա հարձակումն անվանել է հարված Թրամփին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 22 մարդ, անվանել է «Ռուսաստանից հարված» ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ:
«Ռուսաստանը հիմա հարվածում է բոլորին աշխարհում, ովքեր ցանկանում են խաղաղություն», - հայտարարել է Զելենսկին օգոստոսի 28-ին իր երեկոյան տեսաուղերձում։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթն ավելի վաղ ասել է, որ Թրամփը դժգոհ է այդ հարվածներից, բայց ոչ զարմացած և շուտով հանդես կգա հայտարարությամբ: