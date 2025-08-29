Եվրոպան պետք է հստակ ձևակերպի անվտանգության երաշխիքները. Զելենսկի

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եվրոպացի մի խումբ առաջնորդների հետ հեռավար հանդիպմանը հայտարարել է՝ Կիևի համար կարևոր է հստակ հասկանալ տրվելիք անվտանգության երաշխիքները:
«Եվ երբ մենք խոսում ենք անվտանգության երաշխիքների մասին, մեզ պետք են հստակ պատասխաններ՝ ո՞վ է մեզ օգնելու պաշտպանվել ցամաքում, օդում և ծովում, եթե Ռուսաստանը կրկին հարձակվի», - ասել է նա:
Լեհաստանի, Էստոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի ու Դանիայի ղեկավարների հետ հանդիպմանը, ըստ Զելենսկիի, համաձայնեցվել է ընդհանուր դիրքորոշումը՝ ավելի մեծ ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա նախքան Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ դիվանագիտական հանդիպումները:
Իր ելույթում նա ասել է, որ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը դեռ հետաքրքրված է միայն պատերազմի շարունակմամբ։