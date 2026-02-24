Լրացավ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման 4-րդ տարին

«Այսօր լրանում է ուղիղ չորրորդ տարին այն օրից, երբ Պուտինը երեք օրում պետք է գրավեր Կիևը». - այսպես է Վլադիմիր Զելենսկին սկսել Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժման չորրորդ տարելիցին նվիրված ուղերձը:
Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ սա շատ բան է ասում այն մասին, թե ինչպես է Ուկրաինան հերոսաբար պայքարել այս տարիներին, և հենց այդ պայքարի շնորհիվ Ռուսաստանի նախագահին չի հաջողվել հասնել իր նպատակներին:
«Մենք ունենք բոլոր իրավունքները ասելու. մենք պաշտպանեցինք մեր անկախությունը, մենք չկորցրինք մեր պետականությունը ... Պուտինը չհասավ իր նպատակներին: Նա չկոտրեց ուկրաինացի ժողովրդին, չհաղթեց այս պատերազմում: Մենք պահպանեցինք Ուկրաինան և ամեն ինչ կանենք խաղաղության ու արդարության հասնելու համար», - ընդգծել է Զելենսկին:
Արդեն հինգերորդ տարին ռուսական ագրեսիային դիմադրող երկրի առաջնորդը նշել է, թե շատ կուզեր, որ ԱՄՆ նախագահն այցելեր Ուկրաինա և անձամբ տեսներ ամեն ինչ:
«Միայն Ուկրաինա գալով և մեր կյանքն ու պայքարը, մեր ժողովրդին տեսնելով ու այս ահռելի ցավը զգալով կարելի է հասկանալ, թե ինչ է իրականում նշանակում այս պատերազմը», - ասել է նա։
Financial Times-ին տված հարցազրույցում էլ Զելենսկին ասել է, որ չի վստահում Ռուսաստանին և չի կարծում, որ ուկրաինական զորքի դուրսբերումը Դոնբասից, ինչպես պահանջում է Ռուսաստանը, բավարար կլինի երկարատև խաղաղության համար։
«Ռուսաստանը մնում է Ռուսաստան, և դուք գիտեք, որ նրանց չի կարելի վստահել», - պնդել է Զելենսկին և կրկնել՝ Ուկրաինայի համար ամենակարևորն անվտանգության միջազգային երաշխիքներն են։
Պատերազմի չորրորդ տարելիցի առթիվ այսօր Կիև են ժամանել եվրոպական մի շարք երկրների առաջնորդներ, այդ թվում՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահը՝ 10-րդ անգամ պատերազմի սկսվելուց ի վեր:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը սոցցանցում գրել է՝ իր այցի նպատակն է վերահաստատել, որ Եվրոպան կանգնած է Ուկրաինայի կողքին և կաջակցի նրա արդար պայքարին։
«Եվ հստակ ուղերձ հղել ինչպես ուկրաինացի ժողովրդին, այնպես էլ ագրեսորին: Մենք չենք նահանջի, մինչև չվերականգնվի խաղաղությունը՝ Ուկրաինայի պայմաններով», - գրել է ֆոն դեր Լայենը։
Չնայած եվրոպացի պաշտոնյայի հավաստիացումներին՝ դաշինքը միասնական չէ Ուկրաինային աջակցելու հարցերում: ԵՄ արտգործնախարարները երեկ չեն կարողացել համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը. դեմ են քվեարկել Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Հունգարիան և Սլովակիան:
Հունգարիան նաև պաշտոնապես հրաժարվել է հաստատել Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրումը, որի շուրջ նախկինում նախնական համաձայնություն կար:
Ռուսական ագրեսիայի չորրորդ տարելիցի առթիվ Լվովի գերեզմանատանը ուկրաինացիները հարգանքի տուրք են մատուցել պատերազմում զոհվածների հիշատակին:
«Հավատում եմ, որ ոչինչ ապարդյուն չէր, մեր ազգի երիտասարդ սերունդը ապարդյուն չընկավ։ Նրանք ընկան Ուկրաինայի համար, որը մերը կլինի։ Ճշմարտությունը մեր կողմը կլինի, և ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես նախկինում էր», - ասել է զոհված զինվորի կին Մարիա Դավիդովան:
«Անկախ նրանից, թե ինչ ենք անում, որքան շատ ենք ուզում խաղաղություն, թե ինչ զիջումների ենք համաձայնում կամ ում քմահաճույքներին ենք ենթարկվում, մենք պարզապես չգիտենք, թե ինչ կա Պուտինի մտքում», - ընդգծել է Լվովի բնակիչ Ռոման Սկաբարան:
Ուկրաինացիները նաև լավատես չեն պատերազմի ավարտի հարցում:
«Նրանք կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիր և կհայտարարեն, որ ամեն ինչ ավարտված է։ Եվ վերջ։ Այսինքն՝ պաշտոնապես այն կավարտվի, բայց ոչ պաշտոնապես... չեմ կարծում, որ պատերազմները այդքան արագ կավարտվեն։ Կարծում եմ՝ մենք այս վիճակում կապրենք շատ երկար ժամանակ», - ասել է Խարկովի Օկսանա անունով բնակչուհին:
«Կարծում եմ՝ պատերազմը շուտ չի ավարտվի, որովհետև այդ սրիկաները շատ ռեսուրսներ ունեն։ Մենք պետք է դիմադրենք», - ասել է Խարկովի մեկ այլ բնակիչ՝ Սերգեյ Հուզիյը:
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր շարունակել են հարվածել միմյանց: Զապորոժիեում ռուսական հարվածներից վիրավորվել է հինգ մարդ: Ռուսական կողմը հայտնել է, որ ևս մեկ բնակավայր է վերցրել: Բելգորոդում ուկրաինական հարվածներից տուժել է երեք մարդ:
Վաշինգտոնում գործող Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի տվյալներով՝ հակամարտության ընթացքում գրեթե 1.2 միլիոն ռուս և մոտ 600 հազար ուկրաինացի զինվորական է զոհվել, վիրավորվել կամ անհետ կորել: Կենտրոնի կանխատեսմամբ՝ ընդհանուր կորուստներն այս գարնանը կարող են հասնել 2 միլիոնի: