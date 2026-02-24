Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դե Լայենը ժամանել է Կիև՝ պատերազմի սկսվելուց ի վեր 10-րդ անգամ: Այս մասին X-ի իր էջում գրել է ինքը Լայենը:
Նա նշել է, որ այցի նպատակն է՝ «վերահաստատելու, որ Եվրոպան անսասան կանգնած է Ուկրաինայի կողքին՝ ֆինանսապես, ռազմական առումով և այս դաժան ձմռանը, ընդգծելու մեր անսասան նվիրվածությունը Ուկրաինայի արդար պայքարին։ Եվ հստակ ուղերձ հղելու ինչպես ուկրաինացի ժողովրդին, այնպես էլ ագրեսորին»: «Մենք չենք նահանջի, մինչև խաղաղությունը չվերականգնվի», - գրել է Ուրսուլա ֆոն դե Լայենը։