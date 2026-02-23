Կիևը շանտաժի է ենթարկում մեզ. Սիյարտո

Հունգարիան պատրաստվում է արգելափակել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի ընդունումը, ինչպես նաև Կիևին շուրջ 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տրամադրումը։
Պաշտոնական Բուդապեշտն իր այս դիրքորոշումը պատճառաբանում է Ուկրաինայի գործողություններով, մասնավորաբար Հունգարիային նավթ մատակարարող «Դրուժբա» խողովակաշարի արգելափակմամբ։
«Կիևի այս գործողությունները մենք ընկալում ենք որպես անթաքույց շանտաժ, որի նպատակը Ուկրաինայի հարցում Հունգարիայի դիրքորոշման փոփոխությանը հասնելն է»,- այսօր Բրյուսելում ԵՄ ԱԳ նախարարների հավաքից առաջ հայտարարել է Հունգարիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Պետեր Սիյարտոն։