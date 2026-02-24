Մատչելիության հղումներ

Ռյուտեն կոչ է անում Ուկրաինայի համար «արդյունավետ անվտանգության երաշխիքներ» ապահովել

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ է արել Ուկրաինայի համար «արդյունավետ անվտանգության երաշխիքներ» ապահովել։

Մարկ Ռյուտեն Ռուսաստանի՝ 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ներխուժման չորրորդ տարելիցի առթիվ վերահաստատել է ռազմական դաշինքի շարունակական աջակցությունը Ուկրաինային։

«ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի կողքին է եղել սկզբից։ Մենք այսօր էլ ենք ձեր կողքին և կշարունակենք լինել ձեր կողքին առաջիկա մարտահրավերների ընթացքում», - այսօր Բրյուսելում ասել է Ռյուտեն՝ ընդգծելով՝ կարևոր է, որ Ուկրաինան շարունակի ստանալ անհրաժեշտ ռազմական, ֆինանսական և հումանիտար աջակցությունը։

«Օգնության խոստումը պատերազմ չի ավարտում։ Ուկրաինային այսօր և ամեն օր է անհրաժեշտ զինամթերք մինչև արյունահեղությունը դադարի», - նշել է նա։

ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը նաև դաշնակիցներին կոչ է արել պարտավորություններ ստանձնել՝ Ուկրաինայում խաղաղությունն ապահովելու համար այն բանից հետո, երբ մարտերը դադարեն։

«Ուկրաինայի ժողովուրդը արժանի է արդար և տևական խաղաղության։ Նրանց անվտանգությունը մեր անվտանգությունն է։ Եվրոպայում չի կարող լինել իրական խաղաղություն՝ առանց Ուկրաինայում իրական խաղաղության»,- ասել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը։




