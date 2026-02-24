«Պուտինը չի հասել իր նպատակներին, նա չի հաղթել այս պատերազմում». Զելենսկի

Ուկրաինան պաշտպանել է իր անկախությունը Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր և չի դավաճանի իր ժողովրդի կողմից խաղաղության ձգտման գործում կատարված զոհողությունները, ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի մեկնարկի չորրորդ տարեդարձին նվիրված իր ելույթում։
«Պուտինը չի հասել իր նպատակներին։ Նա չի կոտրել ուկրաինացի ժողովրդին։ Նա չի հաղթել այս պատերազմում: Մենք պահպանել ենք Ուկրաինան և ամեն ինչ կանենք խաղաղության հասնելու և արդարությունն ապահովելու համար», - նշել է Զելենսկին։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայի ամենամահացու հակամարտության ընթացքում երկու կողմերից էլ հարյուր հազարավոր զինվորներ են զոհվել ու վիրավորվել։
Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Ռուսաստանի հետ ընթացող բանակցությունների առանցքային կետերից մեկը ուկրաինական զորքերի դուրսբերումն է Դոնեցկի մարզի այն շրջաններից, որոնք դեռևս վերահսկվում են Կիևի կողմից։ Ուկրաինական կողմը հրաժարվում է կատարել այս պահանջը։