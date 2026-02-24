Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հարվածել են միմյանց, կան տուժածներ

Ռուսական զինուժը գիշերն անօդաչուներով հարվածել է Ուկրաինայի Զապորոժիեի շրջանին, ինչի հետևանքով վիրավորվել է հինգ մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա, հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը:
Անօդաչուներից մեկը հարվածել է ինը հարկանի շենքի կողքին գտնվող արդյունաբերական շենքին՝ վնասելով նաև հարևան տները, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել:
Այլ վայրերում անօդաչուները հարվածել են բնակելի թաղամասերի մոտ գտնվող բաց տարածքների, վնասվել են հինգ հինգհարկանի շենքեր և կայանված մեքենաներ։
Ռուսական կողմը դեռ չի մեկնաբանել Զապորոժիեին հասցված հարվածները։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին գիշերն անօդաչուներով հարվածել է ռուսական Բելգորոդին: Նահանգապետը հայտնել է, որ տարբեր բնակավայրերում ուկրաինական հարվածների հետևանքով տուժել է երեք մարդ: