Զելենսկին կոչ է արել ԵՄ-ին հաստատել 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել Եվրոպական Միությանը հաստատել 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը, որը ներկայումս Հունգարիան արգելափակել է։
«Սա մեր անվտանգության և դիմակայունակության իրական ֆինանսական երաշխիքն է, և այն պետք է իրականացվի», - ասել է Զելենսկին Բրյուսելում ԵՄ պատգամավորների հետ հեռուստաուղերձում։
Ի սկզբանե, ԵՄ արտաքին գործերի նախարարներն օժանդակությունը պետք է պաշտոնապես հաստատեին երեկ՝ փետրվարի 23-ին։ Սակայն Հունգարիան՝ Սլովակիայի աջակցությամբ, վետո դրեց ֆինանսական օգնության վրա՝ պատճառաբանելով ռուսական նավթամատակարարումների դադարեցումը «Դրուժբա» խողովակաշարով, որն անցնում է Ուկրաինայով։
Հունգարիան նաև հրաժարվել է հաստատել ԵՄ-ի 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը Ռուսաստանի դեմ։
Զելենսկին իր խոսքում նաև կրկին կոչ է արել ԵՄ-ին սահմանել Ուկրաինայի անդամակցության կոնկրետ ամսաթիվ։