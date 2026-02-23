Սլովակիան դադարեցնում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Ուկրաինա

Սլովակիան այսօրվանից կդադարեցնի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները Ուկրաինա։ Այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն՝ նշելով, որ Բրատիսլավան այս քայլին է դիմում պաշտոնական Կիևի վերջին գործողություններին ի պատասխան։
«Եթե երկուշաբթի օրը Ուկրաինայի նախագահը չվերականգնի [ռուսական] նավթի տարանցումը Սլովակիա, ես կհրահանգեմ մեր երկրի համապատասխան կառույցներին դադարեցնել էլեկտրաէներգիայի վթարային մատակարարումները Ուկրաինա», - հայտարարել է Ֆիցոն։
«Ուկրանական կողմի գործողությունների հետևանքով Սլովակիան նախ զրկվեց գազ ստանալու հնարավորությունից՝ տարեկան շուրջ 500 միլիոն եվրոյի վնաս կրելով։ Այժմ էլ դադարեցվում է նավթի մատակարարումը՝ մեր երկրի համար հավելյալ լոգիստիկ դժվարությունների և վնասների պատճառ դառնալով», - ընդգծել է Սլովակիայի կառավարության ղեկավարը։
Ուկրաինայի իշխանությունների պնդմամբ՝ «Դրուժբա» խողովակաշարով նավթի մատակարարումները հունվարի վերջից խախտվել են ռուսական ուժերի կողմից ռմբակոծությունների պատճառով: Տասն օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան դադարեցրել է ռուսական նավթի տարանցումը խողովակաշարով:
Կիևը նաև պնդում է, որ Հունգարիայի և Սլովակիայի կողմից ռուսական նավթի ու գազի շարունակվող գնումներն օգնում են ֆինանսավորել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը:
Հունգարիան և Սլովակիան ուկրաինական իշխանություններին մեղադրում են մատակարարումները միտումնավոր խոչընդոտելու մեջ: