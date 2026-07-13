Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

ԵՄ-ն մեկնարկում է նոր առաքելությունը Հայաստանում՝ օգնելու հիբրիդային սպառնալիքների դեմ

Եվրամիության և Հայաստանի դրոշները Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի շենքի դիմաց, արխիվ
Եվրամիության և Հայաստանի դրոշները Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի շենքի դիմաց, արխիվ

Եվրամիության խորհուրդն այսօր մեկնարկում է Հայաստանում Եվրամիության գործընկերային առաքելությունը («EUPM» Հայաստան) Անվտանգային և պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության շրջանակում: Այդ խորհրդատվական քաղաքացիական առաքելության նպատակն է աջակցել հայաստանյան իշխանություններին՝ բարելավելու երկրի դիմակայունությունը հիբրիդային սպառնալիքների նկատմամբ և զարգացող անվտանգային մարտահրավերները հասցեագրելու կարողությունները, ասված է Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված հաղորդագրությունում:

Պաշտոնապես հիմնադրված այս տարվա ապրիլի 21-ին՝ առաքելությունը կաջակցի Հայաստանի կարողություններին՝ դիմակայելու նման հիբրիդային սպառնալիքներին, այդ թվում՝ կիբեռսպառնալիքներին, օտարերկրյա տեղեկատվական մանիպուլյացիաներին և միջամտությանը, անօրինական ֆինանսական հոսքերին, նշված է հաղորդագրությունում: Մասնավորապես, առաքելությունը Հայաստանի ազգային հաստատություններին կտրամադրի ռազմավարական խորհրդատվություն, տեխնիկական փորձագիտական աջակցություն և կօժանդակի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, հորիզոնական, կառավարության ամբողջ ներգրավմամբ մոտեցմանը:

Ի լրումն՝ առաքելությունը կտրամադրի գործնական, գործառնական խորհրդատվություն և կհաստատի հատուկ նախագծային բջիջ՝ իրականացնելու իր մանդատով նախատեսված թիրախային գործողություններ, միջազգային գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ: «EUPM Հայաստան»-ը ոչ գործադիր առաքելություն է և դերակատարում չի ունենալու Հայաստանի իշխանությունների կողմից որոշումների ընդունման գործընթացում, նշված է հաղորդագրությունում:

«Անցած շաբաթ Եվրամիությունը ներկայացրեց Հայաստանի համար տնտեսական և քաղաքական աջակցության խոշոր փաթեթ՝ օգնելու դիմակայել Ռուսաստանի ճնշմանը: Այսօր մենք այնտեղ տեղակայում ենք ԵՄ նոր առաքելություն», - հայտարարել է ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը՝ ընդգծելով. - «Եվրամիությունը դիմակայուն, անկախ Հայաստանի և սեփական ճակատագիրն ընտրելու հայ ժողովրդի իրավունքի մեծագույն պաշտպանն է: Մենք կապահովենք, որ Հայաստանը միայնակ չմնա արտաքին հարկադրանքին դեմ հանդիման»:

Առաքելության սկզբնական մանդատը երկու տարի է, այն հիմնականում կազմված կլինի ԵՄ անդամ երկրներից գործուղված փորձագետներից: Հունիսի 11-ին առաքելության ղեկավար է նշանակվել Կոսմին Գեորգե Դինեսկուն, ով Մոլդովայում ԵՄ գործընկերային առաքելության առաջին ղեկավարն է:

«EUPM Հայաստան»-ը ստեղծվել է Հայաստանի կառավարության խնդրանքով և ԵՄ ավելի լայն և հետևողական մոտեցման մաս է կազմում, որը համատեղում է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ աջակցությունը՝ Հայաստանի ազգային անվտանգության ամրապնդմանը նպաստելու համար: Այն արտացոլում է ԵՄ վճռական հանձնառությունը՝ աջակցելու երկրի դիմակայունությանը և ժողովրդավարական ինստիտուտներին», - նշում է ԵՄ խորհուրդը՝ համոզմունք հայտնելով, որ նոր առաքելությունը կօգնի Հայաստանին ավելի լավ կանխել, հայտնաբերել և արձագանքել հիբրիդային սպառնալիքներին՝ լիովին հարգելով երկրի ինքնիշխանությունը:

Մոտ մեկ ամիս առաջ «Ազատության» աղբյուրները Բրյուսելից հաղորդել էին, որ Հայաստանի արտգործնախարարը Լյուքսեմբուրգում հորդորել է Եվրամիության երկրներին արագացնել քայլերը՝ աջակցելու Հայաստանին ռուսական վերջին սահմանափակումների ֆոնին։

Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներն արդեն «կանաչ լույս» էին վառել Հայաստանում նոր քաղաքացիական առաքելության մեկնարկին:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«ԵՄ-ն համաձայնության կգա ՀՀ-ի համար նոր առաքելության շուրջ՝ պայքարելու հիբրիդային սպառնալիքների դեմ». Կալլաս

Բրյուսելը մտադիր է Հայաստանի համար մաքսային արտոնյալ ռեժիմ սահմանել

Լրացուցիչ 18 միլիոն եվրո կտրամադրվի Հայաստանին. Լայեն

ԵՄ-ը հավատում է Հարավային Կովկասի խաղաղ և պայծառ ապագային. Լայեն

Վարչապետը ԵՄ դեսպանների հետ քննարկել է ՀՀ-ԵՄ համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր

Բրյուսելը կաջակցի Ախուրիկ-Կայան և Մարգարա-Կայան ճանապարհային ուղղությունների նախապատրաստման աշխատանքներին

Կոս․ հայկական ծիրանի առաջին խորհրդանշական խմբաքանակը հասել է Եվրամիություն

Միրզոյանը ԵՄ երկրներին հորդորել է արագացնել ՀՀ-ին աջակցելու քայլերը

Ռուսական սահմանափակումներից հետո ԵՄ-ն ՀՀ-ի համար առևտրային արտոնությունների փաթեթ է պատրաստում. FT

«Հիմա հենց այն պահն է, որ ԵՄ-ն իրական աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանին». Փաշինյանին շնորհավորել է Զելենսկին

50 միլիոն եվրո ԵՄ-ից՝ ՀՀ-ին. ինչ փաթեթ է առաջարկում Բրյուսելը

Եվրամիությունը քննարկում է հայ արտահանողների համար նոր շուկաներ բացելու հնարավորությունները. Մարագոս

Բրյուսելը հաստատեց ԵՄ նոր առաքելությունը Հայաստանում

ԵՄ-ը երկրորդ առաքելությունը կունենա Հայաստանում

ԵՄ երկրները կանաչ լույս են վառել Հայաստան հիբրիդային արագ արձագանքման խումբ ուղարկելու ճանապարհին

Հզորացվում են դեմոկրատական ինստիտուտները, որ ազատ և արդար ընտրություններ անցկացվեն ՀՀ-ում. Կոս

ՀՀ-ն չունի բավարար ռեսուրսներ՝ ընտրություններին ընդառաջ հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու. ՄըքՔեյնի ինստիտուտ

ԵՄ-ն ապրիլին փորձագետների խումբ կուղարկի Հայաստան՝ դիմակայելու հիբրիդային սպառնալիքներին

ԵՄ-ն հաստատում է՝ հիբրիդային արագ արձագանքման խումբ կուղարկի ՀՀ ընտրություններին ընդառաջ

ԱԽ նիստում քննարկվել են ՀՀ-ի դեմ կիրառվող հիբրիդային սպառնալիքներին հակազդման միջոցառումները

ԵՄ-ն նախատեսում է Հայաստանում տեղակայել նոր՝ «հիբրիդային արագ արձագանքման խումբ»
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG