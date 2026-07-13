«Մնացել ենք առանց աշխատանքի»․ բեռնափոխադրողները Կառավարությունից հավասար պայմաններ են պահանջում

Միջազգային բեռնափոխադրողները, լոգիստներն ու բեռնատարների վարորդներն այսօր հավաքվել էին Կառավարության շենքի դիմաց։ Նրանք պահանջում էին հանդիպում վարչապետի կամ էկոնոմիկայի նախարարի հետ՝ պնդելով, որ ռուսական սահմանափակումների հետևանքով ոլորտը հայտնվել է ծանր իրավիճակում, բազմաթիվ փոխադրողներ մնացել են առանց աշխատանքի, իսկ խնդիրներն օրեցօր խորանում են։
Ռուսական սահմանափակումներից բացի, ըստ նրանց, լուրջ խնդիր է նաև այն, որ Հայաստանից բեռներ են տանում ու Հայաստան բեռներ են բերում հիմնականում օտարերկրյա բեռնատարները, քանի որ ունեն անհրաժեշտ միջազգային թույլտվությունները («դոզվոլներ»), իսկ հայ փոխադրողները՝ ոչ։ Նրանք պահանջում են, որ Կառավարությունը բանակցի և ապահովի այդ թույլտվությունների տրամադրումը նաև հայկական ընկերություններին։
Բեռնափոխադրողները նշում են, որ միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ոլորտում առկա համակարգային խնդիրները խոչընդոտում են հայկական փոխադրողների աշխատանքը, նվազեցնում նրանց մրցունակությունը միջազգային շուկայում և բացասաբար ազդում Հայաստանի տնտեսության ու արտահանման ծավալների վրա։
Նրանց խոսքով՝ անհավասար մրցակցային պայմանների պատճառով հայկական ընկերությունները կորցնում են պատվերներ և շուկաներ, ֆինանսական վնասներ են կրում, կրճատվում են աշխատատեղերը, նվազում են նաև պետական բյուջեի եկամուտները։
Բեռնափոխադրողները Կառավարությունից առաջին հերթին պահանջում են ապահովել հավասար մրցակցային պայմաններ հայկական և երրորդ երկրների փոխադրողների համար։ Նրանց պնդմամբ՝ օտարերկրյա ընկերությունները հիմնականում ավելի բարենպաստ պայմաններում են աշխատում, ինչի հետևանքով հայկական ընկերությունները զիջում են շուկաները։
Ակցիայի մասնակիցների վկայությամբ՝ այս պահին նոր խնդիրներ են առաջանում նաև Վերին Լարսի անցակետում: Ասում են՝ անգամ այն բեռնատարները, որոնք գյուղմթերք չեն տանում (սահմանափակումների տակ չհայտնված բեռներ նկատի ունեն. - խմբ.), հաճախ ենթարկվում են երկարատև ստուգումների, անհիմն ձգձգումների և զգալի տուգանքների: Պնդում են՝ պետական մակարդակով բանակցություններ պետք է սկսել Ռուսաստանի և Վրաստանի համապատասխան մարմինների հետ՝ խնդրի կարգավորման ու հայկական բեռնափոխադրողների նկատմամբ հավասար վերաբերմունք ապահովելու նպատակով։
Առաջարկում են Ռուսաստանի և Վրաստանի հետ քննարկել պայմանավորվածությունների ձեռքբերման հնարավորությունը, որ հայկական ընկերությունները կարողանան ավելի պարզեցված պայմաններով իրականացնել բեռնափոխադրումներ դեպի Ռուսաստան։
«Արտահանման աջակցության պետական քաղաքականությունն էլ վերանայման կարիք ունի», - ընդգծում են բեռնափոխադրողներն ու շարունակում՝ եթե փոխադրումների ոլորտում բարենպաստ պայմաններ չստեղծվեն, հայկական արտադրողները կարող են կորցնել արտաքին շուկաներում իրենց դիրքերը։ Նրանց համոզմամբ՝ անհրաժեշտ է մշակել պետական աջակցության արդյունավետ մեխանիզմ արտահանման ամբողջ շղթայի մասնակիցների համար, այդ թվում՝ փոքր ու միջին բեռնափոխադրողներին համար:
Բեռնափոխադրողները նաև պնդում են՝ Կառավարությանը պետք է երրորդ երկրների փոխադրողների նկատմամբ կիրառի փոխադարձության սկզբունքը։ Մասնավորապես՝ Հայաստան մտնող օտարերկրյա բեռնափոխադրողները պետք է իրականացնեն միջազգային բեռնափոխադրումներ միայն համապատասխան CEMT բազմակողմ կամ երկկողմ ու տարանցիկ թույլտվությունների առկայությամբ։
Մեկ այլ խնդիր, որի վրա ուշադրություն են հրավիրում բեռնափոխադրողները, եվրոպական ուղղությամբ աշխատանքն է։ Նրանց խոսքով՝ հայ վարորդները հաճախ բախվում են շենգենյան վիզաների ստացման երկար և բարդ ընթացակարգերի, ինչպես նաև միջազգային փոխադրումների համար անհրաժեշտ թույլտվությունների սահմանափակ հասանելիությանը։ Նրանք Կառավարությունից ակնկալում են նախաձեռնել բանակցություններ Եվրամիության անդամ պետությունների հետ՝ այդ ընթացակարգերը պարզեցնելու նպատակով։
Ակցիայի մասնակիցները Կառավարության նամակների բաժին հանձնեցին բաց նամակ՝ հասցեագրված վարչապետին, Կառավարությանը, Էկոնոմիկայի, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև Արտաքին գործերի նախարարություններին։