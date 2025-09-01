Ալյասկայի պայմանավորվածությունները ճանապարհ են բացում ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար. Պուտին

Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ճանապարհ են բացում ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար: Այս մասին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը:
Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Չինաստանին, Հնդկաստանին և մյուս գործընկերներին՝ ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով ջանքեր գործադրելու համար, ապա հակամարտության առաջացման համար կրկին մեղադրել է Արևմուտքին:
«Այս ճգնաժամն առաջացել է ոչ թե Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակման, այլ Ուկրաինայում պետական հեղաշրջման հետևանքով, որին Արևմուտքը աջակցել է և հրահրել: Դրան հետևեցին փորձեր՝ զինված ուժերի կիրառմամբ ճնշելու Ուկրաինայի այն շրջանների և այն մարդկանց դիմադրությունը, որոնք չեն ընդունել այս հեղաշրջումը, չեն աջակցել դրան», - ասել է Ռուսաստանի նախագահը:
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին Եվրոպային մեղադրել է ուկրաինական խնդիրը կարգավորելու՝ ռուս-ամերիկյան ջանքերին խոչընդոտելու համար: Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է խնդիրը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով և նույնն ակնկալում է Կիևից, այլապես կշարունակի ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում:
«Եվրոպացիները խոչընդոտում են այս ջանքերին... ամեն կերպ հանդուրժում են և, թերևս, խրախուսում Կիևի ռեժիմին՝ շարունակելու զիջումների չգնալու բացարձակապես անհեթեթ ուղեգիծը: Սա մեծ սխալ է, այն ոչ մի օգուտ չի բերի Կիևի ռեժիմին: Հակառակը, ավելի կվատթարացնի իրավիճակը Կիևի ռեժիմի համար», - ընդգծել է Պեսկովը:
Ռուսաստանը միայն մեկ բան է անում՝ շարունակում է ներդրումներ անել պատերազմում. Զելենսկի
Ուկրաինայի նախագահն էլ երեկոյան ուղերձում հիշեցրել է՝ Թրամփը երկու շաբաթ առաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մինչև սեպտեմբերի 1-ը պատրաստ կլինի իրական բանակցությունների և առաջնորդների մակարդակով հանդիպման: Սակայն առայժմ նման ազդակներ, Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով, Մոսկվայից չեն ստացվում:
«Ուկրաինան, անկասկած, պատրաստ է հանդիպմանը: Սակայն Ռուսաստանը միայն մեկ բան է անում՝ շարունակում է ներդրումներ անել պատերազմում: Նրանցից ստացված բոլոր ազդակները հենց դրա մասին են վկայում», - ասել է Զելենսկին:
Կիևն ակնկալում է, որ խնդրի կարգավորման գործում ներգրավված երկրներից ոչ մեկը չի հանդուրժի պատերազմը ձգձգելու Մոսկվայի քաղաքականությունը և կոշտ դիրքորոշում կցուցաբերի այս հարցում, հավելել է նա:
Լայեն. եվրոպական երկրները Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո զորք տեղակայելու «բավական հստակ ծրագրեր» ունեն
Այս ֆոնին Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, առանց մանրամասներ նշելու, հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո զորք տեղակայելու «բավական հստակ ծրագրեր» ունեն, ինչը Ուկրաինային տրամադրվող անվտանգության երաշխիքների մաս կկազմի:
Financial Times-ին տված հարցազրույցում Ֆոն դեր Լայենն ընդգծել է, որ եվրոպական երկրները կակնկալեն ԱՄՆ աջակցությունն այս հարցում: Եվրոպացի պաշտոնյան նաև նշել է՝ յուրաքանչյուր երկիր ինքնուրույն կկայացնի զորք ուղարկելու որոշումը, սակայն, հնարավոր ապագա առաքելությունն իրական տեսք է ստանում։
«Անվտանգության երաշխիքներն առաջնահերթ և բացարձակապես անհրաժեշտ են: Մենք հստակ ճանապարհային քարտեզ ունենք, և համաձայնություն Սպիտակ տան հետ... և այս աշխատանքը շատ լավ առաջ է գնում: Նախագահ Թրամփը մեզ վստահեցրել է, որ ամերիկյան ներկայությունն աջակցության մաս կկազմի», - ասել է Լայենը:
Իրավիճակը ռազմաճակատում շարունակում է լարված մնալ
Ռուսական զինուժը երեկ հարվածել է ուկրաինական մի քանի բնակավայրի, Զապորոժիեում կա երկու զոհ, Խերսոնում ռուսական հարվածներից մեկ օրում վիրավորվել է 13 մարդ:
Կրասնոդարում ուկրաինական խոցված անօդաչու սարքի բեկորներից հրդեհ է բռնկվել էլեկտրակայանում։ Ռուսաստանը անվտանգությունից ելնելով կասեցրել է վեց օդանավակայանի աշխատանքը: Ուկրաինան հայտարարել է, որ առաջին անգամ ռազմադաշտում փորձարկել է մեծ հեռահարության «Ֆլամինգո» թևավոր հրթիռներ, նաև Ղրիմում խոցել ռուսական երկու ուղղաթիռ: