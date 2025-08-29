Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստման փորձագիտական աշխատանքները «ամբողջ թափով» չեն ընթանում. Պեսկով

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստման փորձագիտական աշխատանքները դեռևս «ամբողջ թափով» չեն ընթանում, սակայն Ռուսաստանը պահպանում է իր հետաքրքրությունը և պատրաստակամությունը նման բանակցությունների համար։
«Պուտինը չի բացառում նման հանդիպման անցկացման հնարավորությունը, բայց կարծում է, որ ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած հանդիպում պետք է լավ նախապատրաստված լինի, որպեսզի այն կարողանա ավարտին հասցնել այն աշխատանքը, որը նախ պետք է իրականացվի փորձագիտական մակարդակով»,- հայտարարել է Պեսկովը: