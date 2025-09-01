Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Եվրոպացի դաշնակիցներն Ուկրաինայում զորքերի տեղակայման հստակ ճանապարհային քարտեզ ունեն. ֆոն դեր Լայեն

Բուլղարիա - Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Սոպոտի ռազմական գործարանում ասուլիսի ժամանակ, 31-ը օգոստոսի, 2025թ.
Բուլղարիա - Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Սոպոտի ռազմական գործարանում ասուլիսի ժամանակ, 31-ը օգոստոսի, 2025թ.

Կիևի եվրոպական դաշնակիցներն աշխատում են Կիևի և Մոսկվայի միջև խաղաղության համաձայնության դեպքում Ուկրաինայում զորքերի պոտենցիալ տեղակայման «բավականին ճշգրիտ պլանների» և «հստակ ճանապարհային քարտեզի» վրա, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը:

The Financial Times-ում երեկ հրապարակված մեկնաբանություններում ֆոն դեր Լայենը հավելել է, որ նման ձեռնարկը կարժանանար Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությանը:

«Անվտանգության երաշխիքներն առաջնահերթ և բացարձակապես անհրաժեշտ են: Մենք հստակ ճանապարհային քարտեզ ունենք, և մենք համաձայնություն ունեինք Սպիտակ տան հետ ... և այս աշխատանքը շատ լավ առաջ է գնում», - ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արևմյան դաշնակիցներից և հատկապես Միացյալ Նահանգներից անվտանգության երաշխիքներ է ակնկալում՝ որպես Ռուսաստանի հետ հրադադարի համաձայնության բաղկացուցիչ մաս: Մոսկվան, այդուհանդերձ, մինչ այժմ խաղաղության համաձայնության հասնելու ձգտման նշաններ ցույց չի տվել:

Ֆոն դեր Լայենը հայտնել է, որ եվրոպացի առաջնորդներն աշխատում են «բազմազգ զորքերի տեղակայման և ամերիկացիների սատարման» համար:

«Անշուշտ, դա միշտ պահանջում է համապատասխան երկրի քաղաքական որոշումը, քանի որ զորքերի տեղակայումը որևէ պետության կարևորագույն ինքնիշխան որոշումներից է: Բայց հրատապության զգացումն անչափ մեծ է: Դա առաջ է գնում: Դա իրոք ձև է ստանում», - հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը:

«Նախագահ Թրամփը մեզ վստահեցրել է, որ կլինի ամերիկյան ներկայություն՝ որպես աջակցման մաս: Դա հստակ և բազմիցս հաստատվել է», - ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը:

Եվրոպացի առաջնորդները խոսել են խաղաղության համաձայնագրի կնքման դեպքում Ուկրաինա տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ ուղարկելու հնարավորության մասին: Միացյալ Նահանգները, ըստ հաղորդումների, կապահովի հրամանատարական, վերահսկողական, հետախուզական միջոցներով, սակայն ցամաքային զորքեր չի տրամադրի:

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը եվրոպացի առաջնորդներին սեպտեմբերի 4-ին Փարիզ է հրավիրել բարձր մակարդակի խորհրդակցությունների համար, հաղորդում է The Financial Times-ը՝ վկայակոչելով երեք դիվանագիտական աղբյուր:




Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG