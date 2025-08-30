Մատչելիության հղումներ

Զելենսկին ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ նոր հանդիպման անհրաժեշտություն է տեսնում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը ցանկանում է արդեն հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և եվրոպացի դաշնակիցների հետ՝ ընդգծելով, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր հարձակման Ուկրաինայի արևելքում։

Զելենսկին շեշտել է, որ այդ հանդիպման նպատակն է համակարգել հրադադարի և պատերազմի ավարտի շուրջ ջանքերը:

Օգոստոսի 29-ին Զելենսկիի խորհրդական Անդրեյ Երմակը Նյու Յորքում հանդիպել է Սպիտակ տան հատուկ դեսպան Սթիվ Ուիթքոֆի հետ։ Նա տեղեկացրել է Ուիթքոֆին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի քաղաքների ու համայնքների դեմ իրականացվող ամենօրյա հարձակումների մասին:


