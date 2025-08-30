Մատչելիության հղումներ

Ռուսական ուժերը անընդհատ հարձակվում են Ուկրաինայի ողջ առաջնագծի երկայնքով. Գերասիմով

Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմով, արխիվ
Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմով, արխիվ

Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը անընդհատ հարձակումներ են իրականացնում Ուկրաինայի ողջ առաջնագծի երկայնքով։

Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական «Զվեզդա» թերթում հրապարակված իր տեղակալներին ուղղված ուղերձում Գերասիմովը նաև նշել է, որ Ռուսաստանն այժմ վերահսկում է Ուկրաինայի Լուգանսկի մարզի 99.7 տոկոսը, Դոնեցկի մարզի 79 տոկոսը, Զապորոժիեի մարզի 74 տոկոսը և Խերսոնի մարզի 76 տոկոսը։

Գերասիմովը հավելել է, որ մարտից ի վեր Ռուսաստանը գրավել է Ուկրաինայի ավելի քան 3500 քառակուսի կմ (1351 քառակուսի մղոն) տարածք և վերահսկողություն է հաստատել 149 գյուղի նկատմամբ։


