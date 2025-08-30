Ռուսական ուժերը վերջին շաբաթների ամենախոշոր օդային հարձակումներից մեկն են իրականացրել

Ռուսական ուժերը վերջին շաբաթների ամենախոշոր օդային հարձակումներից մեկն են իրացրել՝ 537 անօդաչու թռչող սարք և 45 հրթիռ ուղարկելով Ուկրաինայի տարբեր թիրախների վրա։
Առնվազն մեկ մարդ զոհվել է, 24-ը վիրավորվել են: Վնասվել են ենթակառուցվածքներ ու բնակելի շենքեր, հայտնել են տեղական իշխանությունները:
Զապորոժիե քաղաքում 24 վիրավորներից 3-ը երեխաներ են, փոխանցել է տարածաշրջանի նահանգապետ Իվան Ֆեոդորովը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիիի համոզմամբ՝ Մոսկվան երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման պատրաստության ժամանակն օգտագործել է նոր մասշտաբային հարձակումներ իրականացնելու համար։
Նա հորդորել է պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական բանկային և էներգետիկ ոլորտների նկատմամբ: