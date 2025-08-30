Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինան հարվածել է ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին

Կրասնոդար, Ռուսաստան, արխիվ
Կրասնոդար, Ռուսաստան, արխիվ

Ուկրաինական զինված ուժերը հաղորդել են, որ գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Կրասնոդար և Սիզրան քաղաքների նավթավերամշակման գործարաններին։

Կիևի ռազմական ստորաբաժանումը գրանցել է մի քանի պայթյուններ և հրդեհ Կրասնոդարի նավթավերամշակման գործարանում:

Կրասնոդարի տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ անօդաչու սարքերի ընկած բեկորները վնասել են գործարանի մեկ միավոր, իսկ 300 քառակուսի մետր (3,230 քառակուսի ոտնաչափ) տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Աշխատակիցները տարհանվել են:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը Կրասնոդարի շրջանում ոչնչացրել է 11 ուկրաինական անօդաչու սարք։



