Ուկրաինան հարվածել է ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին

Ուկրաինական զինված ուժերը հաղորդել են, որ գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Կրասնոդար և Սիզրան քաղաքների նավթավերամշակման գործարաններին։
Կիևի ռազմական ստորաբաժանումը գրանցել է մի քանի պայթյուններ և հրդեհ Կրասնոդարի նավթավերամշակման գործարանում:
Կրասնոդարի տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ անօդաչու սարքերի ընկած բեկորները վնասել են գործարանի մեկ միավոր, իսկ 300 քառակուսի մետր (3,230 քառակուսի ոտնաչափ) տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Աշխատակիցները տարհանվել են:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը Կրասնոդարի շրջանում ոչնչացրել է 11 ուկրաինական անօդաչու սարք։