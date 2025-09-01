Մատչելիության հղումներ

Զելենսկի. Պարուբիի սպանության գործով կասկածյալ է ձերբակալվել

Ուկրաինա - Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի սպանության վայրում, Լվով, 30-ը օգոստոսի, 2025թ.
Ուկրաինա - Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի սպանության վայրում, Լվով, 30-ը օգոստոսի, 2025թ.

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է երկրի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի սպանության գործով կասկածյալի ձերբակալության մասին:

«Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն և Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլ Մալյուկը հենց նոր զեկուցեցին Անդրեյ Պարուբիի սպանության գործով կասկածյալի ձերբակալության մասին», - երեկ կեսգիշերին մոտ X-ում գրել է Ուկրաինայի նախագահը:

«Քննչական անհրաժեշտ գործողությունները շարունակվում են: Ես հրահանգել եմ, որպեսզի հասանելի տեղեկատվությունը ներկայացվի հանրությանը: Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր իրավապահներին իրենց արագ և համակարգված աշխատանքի համար», - գրել է Զելենսկին՝ ընդգծելով. - «Այս սարսափելի սպանության բոլոր հանգամանքները պետք է պարզվեն»:

54-ամյա ազգայնական գործիչ Պարուբին օգոստոսի 30-ի կեսօրին մոտ սպանվել է հրազենից՝ Լվովում իր տան մերձակայքում: Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է կանխամտածված սպանության հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու մասին:

Պարուբին 2004-2005 թվականների «Նարնջագույն հեղափոխության», 2013-14-ի Մայդանի բողոքի ակցիաների ակնառու դեմքերից էր: Նրա որոշ գործընկերներ սպանության համար մեղադրում են Ռուսաստանին՝ պնդելով, թե Մոսկվան վրեժ է լուծել քաղաքական գործչից:



