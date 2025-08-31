Կիևից պնդում են՝ ռուսական զորքերին չի հաջողվել ամռանը լիակատար վերահսկողություն հաստատել որևէ քաղաքի նկատմամբ

Ուկրաինայի զինված ուժերը կիրակի օրը հայտարարել են, որ չնայած Մոսկվայի պնդումներին ամառային հաջող հարձակման վերաբերյալ, ռուսական զորքերին չի հաջողվել ամբողջական վերահսկողություն հաստատել որևէ խոշոր ուկրաինական քաղաքի նկատմամբ: Ուկրաինայի ԳՇ-ն պնդել է, որ «խիստ չափազանցված» են գրավված տարածքների վերաբերյալ թվերը։
Ռուսաստանի ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը շաբաթ օրը հայտարարել էր, որ մարտից ի վեր Ռուսաստանը Ուկրաինայում գրավել է ավելի քան 3,500 քառակուսի կիլոմետր տարածք և վերահսկողություն սահմանել 149 գյուղի նկատմամբ։
«Չնայած Գերասիմովի պնդումներին՝ ռուսական զորքերին չի հաջողվել ամբողջական վերահսկողություն սահմանել որևէ խոշոր քաղաքի վրա», - ասված է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ: