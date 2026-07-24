Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ծառուկյանին դարձյալ հարցաքննում են

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Գագիկ Ծառուկյանին այսօր դարձյալ հարցաքննում են:

Փաստաբան Երեմ Սարգսյանին, որին զրկեցին «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախագահին պաշտպանելու հնարավորությունից, վկայի կարգավիճակով են հրավիրել:

Թե որքան կտևի հարցաքննությունը, պարզ չէ։

Քննչականի մոտ են Ծառուկյանի աջակիցները։

Նախորդ օրերին ևս ԲՀԿ առաջնորդի մասնակցությամբ քննչական գործողություններ էին կատարվում:

Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու համար: Ըստ իրավապահների՝ «Բարգավաճ Հայաստան»-ի առաջնորդը կազմակերպել է ավելի քան 21 միլիոն դոլարի գույքի հափշտակությունը իրանցի գործարարներից: Մինչդեռ Ծառուկյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրանցիներն են պարտք «Բարգավաճ Հայաստան»-ի առաջնորդին, և դա ապացուցող պարտավորագրեր կան:

Կալանավորմանը զուգահեռ Ծառուկյանի ձեռնարկությունները փակ են, ստուգումներ են, գույքագրումներ: «Արարատցեմենտ» գործարանն անցել է պետության կառավարմանը, ինչպես քարոզարշավին խոստացել էր վարչապետը: Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդել էր, որ մեծահարուստ գործարարը պետք է բանտ գնա:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Առինջ մոլ»-ի տասնյակ տաղավարներ կապարակնքվել են. աշխատակիցները բողոքում են

Առինջում բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծերի տակ գտնվող կառույցները կնքվել են. ՔԿ

Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանին հեռացրել են վարույթից ու հրավիրել հարցաքննության

Գագիկ Ծառուկյանը կրկին տեղափոխվել է մեկուսարան

Գագիկ Ծառուկյանն առավոտից հարցաքննվում է Քննչականում

Դատախազությունը դադարեցրել է Ծառուկյանին առաջադրված առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու մեղադրանքը. փաստաբան

Ծառուկյանին պատկանող զվարճանքի և ժամանցի կենտրոնում բացահայտվել է շուրջ 300 մլն դրամի ստվերային շրջանառություն. ՊԵԿ

Ծառուկյանի փաստաբանները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել
XS
SM
MD
LG