Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ծառուկյանին պատկանող զվարճանքի և ժամանցի կենտրոնում բացահայտվել է շուրջ 300 մլն դրամի ստվերային շրջանառություն. ՊԵԿ

Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող զվարճանքի և ժամանցի կենտրոնում բացահայտել է շուրջ 300 մլն դրամի ստվերային շրջանառություն:

Ըստ հաղորդագրության.- «Ընկերության պատասխանատու անձանց կողմից թերհայտարարագրվում են իրացման իրական շրջանառությունները, ինչի արդյունքում պակաս են հաշվարկվում բյուջե վճարվող հարկային պարտավորությունները: Պարզվել է, որ ընկերության կողմից 2025-26թթ-ին կազմակերպված թվով 25 խնջույքներից ձևավորված 300 մլն․ ՀՀ դրամ գումարի չափով հասույթը չի արտացոլվել հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկներում։ Արդյունքում չի հաշվարկվել և պետական բյուջե չի վճարվել շուրջ 82 մլն․ ՀՀ դրամ»:

Իրավապահները հայտնում են, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ հարկերը չվճարելու հոդվածով:

ԲՀԿ առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկյանը հուլիսի 7-ին երկու ամսով կալանավորեց՝ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու մեղադրանքով: Փաստաբաններն անհիմն են որակում մեղադրանքը:

Ծառուկյանի ձերբակալությանը զուգահեռ իրավապահները մտան նաև գործարարի ընտանիքին պատկանող տասնյակ ընկերություններ, որոնք Հայաստանի ամենաշատ հարկերը վճարողների ցանկերում են, կապարակնքեցին: ԱՎելի վաղ ԲՀԿ առաջնորդի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հայտնել էր, որ «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում տարատեսակ հարկային ստուգումներ են տեղի ունենում:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ծառուկյանի փաստաբանները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել

«Ուզում ենք մարզվենք, գոնե մի բանի հասնենք». Օլիմպավանը 10 օր է՝ կապարակնքված է

Ծառուկյանին պատկանող Արարատի ցեմենտի գործարանի կառավարումն ու պահպանումն անցել է գործադիրին

Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն «փորձում է պաշտպանել ՀԱՕԿ-ին»

Ծառուկյանը պնդում է՝ իր նկատմամբ հարուցված քրգործը կապ չունի արդեն 10 օր կապարակնքված ընկերությունների հետ

«Ե՞րբ կհեռացնեն կապարակնիքը». Ծառուկյանի ընկերությունների աշխատակիցները շարունակում են ակցիաները

XS
SM
MD
LG