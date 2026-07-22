Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանին հեռացրել են վարույթից ու հրավիրել հարցաքննության

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Գագիկ Ծառուկյանին Քննչականից տեղափոխում են Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան, 22-ը հուլիսի, 2026թ.
Գագիկ Ծառուկյանին Քննչականից տեղափոխում են Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան, 22-ը հուլիսի, 2026թ.

Տուժած ճանաչված իրանցի գործարարներից մեկի հետ երեկ տասը ժամ Գագիկ Ծառուկյանի առերեսումից հետո այսօր քննիչները հեռացրել են վարույթից «Բարգավաճ Հայաստան»-ի առաջնորդի փաստաբան Երեմ Սարգսյանին:

Նա պատմեց, որ իրավապահների համար հիմք է ծառայել իրանցու բողոքը, թե Սարգսյանը ժամանակին մասնակցել է իր և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումներին, ուստի պետք է որպես վկա հարցաքննվի, ոչ թե ստանձնի Ծառուկյանի պաշտպանությունը:

«Վախից ինձ հեռացրի վարույթից, որովհետև այն ապօրինությունները, որ իրենք կատարում էին.... երեկ ուղղակի ջախջախել ենք: Այն պահից սկսած, երբ վարույթ իրականացնող մարմինը տեսնում էր, որ իրենց նախորդ բոլոր ցուցմունքները կոտրվում են և ուղիղ հակասական ցուցմունքներ են ստացվում, սկսում էր հանել հարցերը: Հիմնավորել ենք, որ տուժողն ինչ ասել է, սուտ է ասել: Արդեն հասկանալի է, որ էսօր նույն կերպ պետք է շարունակեմ իմ հարցաքննությունը. որոշեցին, որ ինձ վարույթից հեռացնեն», - նշեց նա:

Փաստաբանն արդեն որպես վկա հրավիրվել է հարցաքննության:

Ծառուկյանի մյուս փաստաբան Էմին Խաչատրյանն այսօր հրաժարվել է շարունակել մասնակցել առերեսմանը՝ քննչական ամբողջ խմբին ներկայացնելով բացարկի միջնորդություն. «Միամտություն կլինի այստեղ արդարություն փնտրելը, հետևաբար առնվազն մենք այս փուլում պետք է արձանագրենք թե՛ տեղի ունեցած ապօրինությունները, թե՛ այն հանգամանքը, որ հնարավոր ու անհնար բոլոր մեթոդներով պարոն Ծառուկյանին զրկում են արդյունավետ պաշտպանության իր իրավունքից: Այս անհավասար պայմաններում, մրցակցության սկզբունքի բացակայության պայմաններում աշխատելը տեղին չէր լինի»:

«Պարոն Ծառուկյանը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնեց, որ շինծու գործ է ու կատարվում է միակողմանի քննություն», - ընդգծեց Խաչատրյանը:

Ծառուկյանը կրկին տեղափոխվեց ԱԱԾ մեկուսարան

Մինչ բացարկի վերաբերյալ որոշում կկայացվի, Գագիկ Ծառուկյանին կեսօրին Քննչականից կրկին տեղափոխեցին Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան, այս անգամ արդեն փակ ձեռնաշղթաներով:

Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու համար: Ըստ իրավապահների՝ «Բարգավաճ Հայաստան»-ի առաջնորդը կազմակերպել է ավելի քան 21 միլիոն դոլարի գույքի հափշտակությունը իրանցի գործարարներից: Մինչդեռ Ծառուկյանի փաստաբանները պնդում են, որ իրանցիներն են պարտք «Բարգավաճ Հայաստան»-ի առաջնորդին, և դա ապացուցող պարտավորագրեր կան:

Կալանավորմանը զուգահեռ Ծառուկյանի ձեռնարկությունները փակ են, ստուգումներ են, գույքագրումներ: «Արարատցեմենտ» գործարանն անցել է պետության կառավարմանը, ինչպես քարոզարշավին խոստացել էր վարչապետը: Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդել էր, որ մեծահարուստ գործարարը պետք է բանտ գնա:

Ծառուկյանը, պնդում են թիմակիցները, այս անգամ չի նահանջի ու ինչպես Սերժ Սարգսյանի օրոք, չի հեռանա քաղաքականությունից. «Գագիկ Ծառուկյանը «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունն է, և սրանով ամեն ինչ ասված է»:

Գագիկ Ծառուկյանի «Բարգավաճ Հայաստան»-ը խորհրդարանից դուրս մնաց հաշված ձայների տարբերությամբ, արդյունքները չեղարկած երկու տեղամասերում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերաքվեարկություն չնշանակեց, արդյունքում «Քաղաքացիական պայմանագրի» մանդատները որոշիչ մեծամասնության հասան:

Այս օրերին Ծառուկյանին աջակցելու են գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները. «Այս գործողությունն ուղղված է ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, այս գործողությունն ուղղված է Հայաստանի ողջ տնտեսության դեմ: Եթե իրենք ուզում են իրավաչափ, համաչափ մրցակցության պաշտպանության տեսակետից գործողություններ ձեռնարկել, ապա ամենևին այս ձևը չի: Սա ոչ միայն վրեժխնդրություն է, սա նաև մարդկային արժանապատվության ուղիղ ոտնահարում է»:

Փաստաբանները բողոքարկել են 70-ամյա Ծառուկյանին կալանավորելու որոշումը, ակնկալվում է, որ վերաքննիչ ատյանն առաջիկա օրերին կանդրադառնա այս գործին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Գագիկ Ծառուկյանն առավոտից հարցաքննվում է Քննչականում

Դատախազությունը դադարեցրել է Ծառուկյանին առաջադրված առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու մեղադրանքը. փաստաբան

Ծառուկյանին պատկանող զվարճանքի և ժամանցի կենտրոնում բացահայտվել է շուրջ 300 մլն դրամի ստվերային շրջանառություն. ՊԵԿ

Ծառուկյանին պատկանող Արարատի ցեմենտի գործարանի կառավարումն ու պահպանումն անցել է գործադիրին

«Ձիու հետ կով լիներ, կո՞վն էլ պիտի տանեին». Ծառուկյանի փաստաբանները բողոքարկում են ձիերի առգրավման որոշումը




Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG