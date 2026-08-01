Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսները հարվածել են ուկրաինական Rozetka մարքեթփլեյսի պահեստին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ռուսական զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարքը այսօր կեսօրին մոտ հարվածել է Կիևի մարզի Բրովարիում Rozetka մարքեթփլեյսի տարածքին, հաղորդում է մարզային դատախազությունը:

Հարվածի հետևանքով 61-ամյա տղամարդ է զոհվել, կան վիրավորներ, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է: Նաև վնասվել են 13 ավտոմեքենաներ: Տուժել է արդյոք ընկերության պահեստը, չի հաղորդվում:

Rozetka-ի համասեփականատեր Իրինա Չեչյոտկինան սոցցանցում գրել է, որ զոհվածը մարքեթփլեյսի աշխատակից է, վիրավորվել է յոթ մարդ, նրանք հիվանդանոցներում են: Հարվածի պահին հերթափոխում 270 մարդ է եղել:

Rozetka-ն ուկրաինական ինտերնետային խանութ և մարքեթփլեյս է, որն ամենամեծ հաճախելիությունն ունի երկրում և ապրանքների լայն տեսականի՝ հազարավոր վաճառողներից:

Վերջին երկու շաբաթներին ուկրաինական զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարքերը հարվածում են Wildberries մարքեթփլեյսի պահեստներին Ռուսաստանում և Ղրիմում, ընկերությունը և գործընկեր վաճառողները բազմամիլիոնանոց կորուստներ են կրում:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԱԹՍ-ները Վոլգոգրադի մարզում և Թաթարստանում հարվածել են Wildberries-ի պահեստներին

Կիևի նոր մարտավարությունը. ինչո՞ւ է Ուկրաինան հարվածում Wildberries-ին

Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Պենզայում Wildberries-ի պահեստին, մեկ մարդ է վիրավորվել

Wildberries-ի պահեստները՝ ուկրաինական դրոնների թիրախում. հետևանքները հասել են նաև հայ վաճառողներին

Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Ռյազանի նավթավերամշակման գործարանին և Wildberries-ի պահեստին

Ուկրաինան ԱԹՍ-երով հարվածել է Եկատերինբուրգում Wildberries-ի պահեստին

Ուկրաինական հարվածներից Ռուսաստանում կրկին Wildberries-ի պահեստներ են այրվել, կան տուժածներ

Հարվածներ Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոններին. տուժում են նաև հայաստանցի վաճառողները

«Ներգրավված էին ռուսական բանակի մատակարարման գործում». Զելենսկին հաստատել է Wildberries-ի պահեստների վրա հարձակումը

Ուկրաինան հարվածել է Wildberries-ի պահեստներին, տուժածներ կան

Մերձմոսկվայում ԱԹՍ-ները հարվածել են նավթաբազային, Wildberries-ի պահեստին, Բելգորոդի, Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերում 3 մարդ է զոհվել

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնին, կան զոհեր
XS
SM
MD
LG