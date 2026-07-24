Ուկրաինական հարվածներից Ռուսաստանում կրկին Wildberries-ի պահեստներ են այրվել, կան տուժածներ

Ռուսաստանում անցած գիշեր ուկրաինական անօդաչուների հարձակումների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել Wildberries առցանց առևտրի ընկերության պահեստներում։ Հարվածների մասին տեղեկություններ կան Լենինգրադի և Տվերի մարզերից, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմից։
Լենինգրադի մարզի Նովոսարատովկա գյուղում այրվել է Wildberries-ի խոշոր պահեստներից մեկը։ Մարզպետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոյի խոսքով՝ երեք մարդ է տուժել, նրանց բժշկական օգնություն է ցուցաբերվում։
Ընկերությունը հայտնել է, որ Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող երկու լոգիստիկ համալիրների աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել է։
Ռուսական տելեգրամյան ալիքները գրել են նաև Տվերի և Սիմֆերոպոլի Wildberries-ի կենտրոններին հասցված հարվածների մասին։ Սիմֆերոպոլում աշխատակիցներին տարհանել են։
Ղրիմի Սուդակ քաղաքում, ըստ դեռևս չհաստատված տեղեկությունների, հարված է հասցվել նաև էլեկտրական ենթակայանի։ Դրանից հետո քաղաքում հոսանքազրկում է եղել, իսկ որոշ հատվածներում խափանվել է նաև ջրամատակարարումը։
Wildberries-ի պահեստները վերջին օրերին արդեն մի քանի անգամ են հարձակման ենթարկվել։ Հուլիսի 18-ին Մոսկվայի և Տամբովի մարզերում ընկերության երկու պահեստների վրա հարվածների հետևանքով ութ մարդ էր զոհվել, մոտ 50-ը՝ վիրավորվել։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ այդ լոգիստիկ կենտրոններն օգտագործվել են անօդաչուների և նավիգացիոն սարքավորումների արտադրության համար անհրաժեշտ պատժամիջոցային բաղադրիչներ մատակարարելու նպատակով։