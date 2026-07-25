Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինան ԱԹՍ-երով հարվածել է Եկատերինբուրգում Wildberries-ի պահեստին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ուկրաինական կողմը ավելի քան 300 անօդաչու թռչող սարքերով հարձակվել է Եկատերինբուրգի, Սարատովի, Դոնի Ռոստովի, Բելգորոդի և Ղրիմի վրա։

Եկատերինբուրգում հարված է հասցվել Wildberries-ի պահեստին։ Պահեստի մոտ գտնվող մեքենաները հրդեհվել են, հայտնում է Настоящее Время-ն:

Վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Wildberries-ը հայտարարել է, որ աշխատակիցները տարհանվել են, և պահեստը չի վնասվել։ Նույնը հաստատել են նաև տեղական իշխանությունները։

Wildberries-ի պահեստները վերջին օրերին արդեն մի քանի անգամ հարձակման են ենթարկվել։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ այդ լոգիստիկ կենտրոններն օգտագործվել են անօդաչուների և նավիգացիոն սարքավորումների արտադրության համար անհրաժեշտ պատժամիջոցային բաղադրիչներ մատակարարելու նպատակով։

XS
SM
MD
LG