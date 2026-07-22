Ուկրաինան հարվածել է Wildberries-ի պահեստներին, տուժածներ կան

Ուկրաինական անօդաչուներն այսօր հարվածել են Ռուսաստանի խոշորագույն առցանց առևտրային հարթակի՝ Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոններին Կրասնոդարում և Ստավրոպոլի երկրամասի Նևիննոմիսկ քաղաքում։ Ընկերության պահեստներում խոշոր հրդեհներ են բռնկվել։
Հարձակումը հաստատել է Wildberries-ի հիմնադիր Տատյանա Քիմը։ Նա Telegram-ում գրել է, որ կենտրոններից իրականացվել է տարհանում, կան տուժածներ, սակայն նրանց թիվը չի նշել։
Ռուսական պետական լրատվամիջոցները, հղում անելով տեղական իշխանություններին, հայտնում են, որ Կրասնոդարում վիրավորվել է երեք, իսկ Նևիննոմիսկում՝ հինգ մարդ։
Ուկրաինական և ռուսական Telegram-ալիքները հրապարակել են ականատեսների նկարահանած տեսանյութեր և լուսանկարներ, որոնցում երևում են պահեստներում բռնկված խոշոր հրդեհները։
Սա վերջին օրերին Wildberries-ի ենթակառուցվածքների վրա արդեն երրորդ հարձակումն է․ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հուլիսի 18-ին և 20-ին նույնպես անօդաչուներով հարվածել էին ընկերության պահեստներին Մոսկվայի և Տամբովի մարզերում։
Նույն օրը անօդաչուներով հարձակման է ենթարկվել նաև Կրասնոդարի երկրամասի Արմավիր քաղաքը։ Քաղաքային վարչակազմի տվյալներով՝ արդյունաբերական գոտում գտնվող նավթաբազան ենթարկվել է ավելի քան 16 անօդաչուի հարձակման, ինչի հետևանքով այնտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը նաև հայտնել է, որ անօդաչուների բեկորների ընկնելու հետևանքով Կրասնոդարում վնասվել են մի քանի բնակելի տներ։
Ուկրաինան պաշտոնապես դեռ չի մեկնաբանել Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի երկրամասերի վրա իրականացված հարձակումները։