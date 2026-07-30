Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Պենզայում Wildberries-ի պահեստին, մեկ մարդ է վիրավորվել

Ուկրաինական անօդաչուները գիշերը հարվածել են ռուսական Wildberries ընկերության՝ Պենզայի մարզում գտնվող լոգիստիկ կենտրոնին, ինչպես նաև Կրասնոդարի երկրամասի Թաման նավահանգստին։
Պենզայի մարզպետ Օլեգ Մելնիչենկոյի տվյալներով՝ Wildberries-ի պահեստի վրա հարձակման հետևանքով մեկ մարդ վիրավորվել է, մոտ 200 աշխատակից տարհանվել է։ Պահեստի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, դեպքի վայրում աշխատում են հրշեջներն ու փրկարարները։
Astra-ի հաղորդմամբ՝ Մաստինովկա գյուղում գտնվող համալիրը խոշոր բաշխիչ կենտրոն է և սպասարկում է Ռուսաստանի Մերձվոլգյան դաշնային շրջանը։
Ուկրաինական մոնիթորինգային ալիքները նաև հայտնում են Թամանի նավահանգստի վրա հարձակման մասին։ Ըստ «Крымский ветер»-ի՝ հրդեհներ են բռնկվել «Տամաննեֆտեգազ» խոշոր նավթալցման համալիրի տարածքում։
Տեղացիները հայտնել են նաև Ուդմուրտիայի Սարապուլ քաղաքում Wildberries-ի պահեստի վրա հարձակման մասին, սակայն այս տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում երկրի տարբեր շրջաններում, բռնակցված Ղրիմի, ինչպես նաև Ազովի և Սև ծովերի տարածքում խոցվել է 258 ուկրաինական անօդաչու։