Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Ռյազանի նավթավերամշակման գործարանին և Wildberries-ի պահեստին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ուկրաինական դրոնները հարվածել են Ռյազանի նավթավերամշակման գործարանին և Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնին, հաղորդում են ռուսական և ուկրաինական մոնիթորինգային տելեգրամյան ալիքները։

Ռյազանի նավթավերամշակման գործարանը Ռուսաստանի խոշորագույն հինգ գործարաններից է և ապահովում է երկրի նավթավերամշակման ընդհանուր ծավալի մոտ 5 տոկոսը։ Այն նախկինում ևս մի քանի անգամ հարձակման է ենթարկվել։

Ռյազանի մարզպետ Պավել Մալկովի փոխանցմամբ՝ դրոնների բեկորների ընկնելու հետևանքով արդյունաբերական տարածքներում հրդեհ է բռնկվել։ Վեց մարդ հոսպիտալացվել է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։

Ռոստովի մարզպետ Յուրի Սլյուսարը հայտնել է, որ տարածաշրջանի երկնքում խոցվել է շուրջ 60 դրոն և մեկ հրթիռ։ Տագանրոգում հրթիռի բեկորներն ընկել են բազմաբնակարան շենքի վրա, ինչի հետևանքով մեկ կին զոհվել է, երկու տղամարդ՝ վիրավորվել։

Վնասվել են նաև առանձնատներ, իսկ արտադրական տարածքներում և Տագանրոգի նավահանգստում հայտնաբերվել են անօդաչուների բեկորներ։

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ երկրի տարբեր շրջաններում, ինչպես նաև Ազովի և Սև ծովերի վրա ընդհանուր առմամբ խոցվել է ուկրաինական 295 դրոն։

XS
SM
MD
LG