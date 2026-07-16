Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը՝ Իսպանիա-Արգենտինա

ԱՄՆ - Լաուտարո Մարտինեսը Արգենտինայի հաղթական գոլն է խփում Անգլիայի հետ կիսաեզրափակիչ խաղում, 15-ը հուլիսի, 2026թ.
ԱՄՆ - Լաուտարո Մարտինեսը Արգենտինայի հաղթական գոլն է խփում Անգլիայի հետ կիսաեզրափակիչ խաղում, 15-ը հուլիսի, 2026թ.

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում հուլիսի 19-ին Նյու Յորք Նյու Ջերսի մարզադաշտում կհանդիպեն Իսպանիայի և Արգենտինայի հավաքականները:

Աշխարհի եռակի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականը առաջնության կիսաեզրափակիչում չորեքշաբթի օրը 2:1 հաշվով առավելության հասավ Անգլիայի ընտրանու նկատմամբ: Խաղի հաշիվը 55-րդ րոպեին բացեցին անգլիացիները՝ գոլի հեղինակ դարձավ Էնթոնի Գորդոնը, արգենտինացիներին միայն խաղավերջում հաջողվեց նախ հավասարեցնել հաշիվը՝ 85-րդ րոպեին մրցակցի դարպասը գրավեց Էնցո Ֆերնանդեսը, ապա հանդիպման հիմնական ժամանակին մրցավարի ավելացրած րոպեներին Լաուտարո Մարտինեսը հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ:

Արգենտինացիները առաջնության եզրափակիչ փուլի բոլոր 7 հանդիպումներում հաղթանակ են տոնել՝ Ավստրիայի, Ալժիրի, Հորդանանի, Կաբո Վերդեի, Եգիպտոսի, Շվեյցարիայի և Անգլիայի նկատմամբ: Իսպանիան միայն մեկ ոչ-ոքի է խաղացել՝ Կաբո Վերդեի հետ, և հաղթել է մնացած 6 հանդիպումներում՝ Ուրուգվային, Սաուդյան Արաբիային, Ավստրիային, Պորտուգալիային, Բելգիային և Ֆրանսիային:

Իսպանիան աշխարհի չեմպիոն է դարձել մեկ անգամ՝ 2010 թվականին:

Առաջնության եզրափակիչի նախօրեին երրորդ տեղի համար կխաղան Ֆրանսիայի և Անգլիայի հավաքականները:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իսպանիան Աշխարհի առաջնության եզրափակիչում է

Մեծ աստղեր ու հին մրցակիցներ. կիսաեզրափակիչից 5 պակաս

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչները՝ Ֆրանսիա-Իսպանիա, Անգլիա-Արգենտինա

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց 1/8 եզրափակիչը

Մեսսին գերազանցեց իր իսկ ռեկորդը. Արգենտինան՝ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչում

Ռոնալդուն ավարտեց պայքարն իր մասնակցությամբ վերջին Աշխարհի առաջնությունում

Բրազիլիան հրաժեշտ տվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, հայտնի են 1/4-ի զույգերից երկուսը

Գերմանիան, Նիդերլանդները հրաժեշտ տվեցին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը

Ռոնալդուն՝ Աշխարհի վեց առաջնություններում գոլ խփած առաջին ֆուտբոլիստ
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG