Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը՝ Իսպանիա-Արգենտինա

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչում հուլիսի 19-ին Նյու Յորք Նյու Ջերսի մարզադաշտում կհանդիպեն Իսպանիայի և Արգենտինայի հավաքականները:
Աշխարհի եռակի չեմպիոն Արգենտինայի հավաքականը առաջնության կիսաեզրափակիչում չորեքշաբթի օրը 2:1 հաշվով առավելության հասավ Անգլիայի ընտրանու նկատմամբ: Խաղի հաշիվը 55-րդ րոպեին բացեցին անգլիացիները՝ գոլի հեղինակ դարձավ Էնթոնի Գորդոնը, արգենտինացիներին միայն խաղավերջում հաջողվեց նախ հավասարեցնել հաշիվը՝ 85-րդ րոպեին մրցակցի դարպասը գրավեց Էնցո Ֆերնանդեսը, ապա հանդիպման հիմնական ժամանակին մրցավարի ավելացրած րոպեներին Լաուտարո Մարտինեսը հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ:
Արգենտինացիները առաջնության եզրափակիչ փուլի բոլոր 7 հանդիպումներում հաղթանակ են տոնել՝ Ավստրիայի, Ալժիրի, Հորդանանի, Կաբո Վերդեի, Եգիպտոսի, Շվեյցարիայի և Անգլիայի նկատմամբ: Իսպանիան միայն մեկ ոչ-ոքի է խաղացել՝ Կաբո Վերդեի հետ, և հաղթել է մնացած 6 հանդիպումներում՝ Ուրուգվային, Սաուդյան Արաբիային, Ավստրիային, Պորտուգալիային, Բելգիային և Ֆրանսիային:
Իսպանիան աշխարհի չեմպիոն է դարձել մեկ անգամ՝ 2010 թվականին:
Առաջնության եզրափակիչի նախօրեին երրորդ տեղի համար կխաղան Ֆրանսիայի և Անգլիայի հավաքականները: