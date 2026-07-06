Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Բրազիլիան հրաժեշտ տվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, հայտնի են 1/4-ի զույգերից երկուսը

ԱՄՆ - Բրազիլացիներ Նեյմարը և Ռաֆինյան Նորվեգիայից կրած պարտությունից հետո, Նյու Ջերսի, 5-ը հուլիսի, 2026թ.
ԱՄՆ - Բրազիլացիներ Նեյմարը և Ռաֆինյան Նորվեգիայից կրած պարտությունից հետո, Նյու Ջերսի, 5-ը հուլիսի, 2026թ.

Աշխարհի հնգակի չեմպիոն Բրազիլիայի հավաքականը հրաժեշտ տվեց ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնությանը: Մրցաշարի 1/8 եզրափակիչում բրազիլացիները 1:2 հաշվով պարտություն կրեցին Նորվեգիայի թիմից:

Կիրակի օրը կայացած 1/8 եզրափակիչի երկրորդ խաղում Անգլիայի հավաքականը 3:2 հաշվով պարտության մատնեց դաշտի տերերին՝ Մեքսիկայի ընտրանուն:

Արդեն հայտնի են քառորդ եզրափակիչի չորս զույգերից երկուսը՝ կիսաեզրափակիչ դուրս գալու համար Ֆրանսիայի հավաքականը հուլիսի 10-ին ուժերը կչափի Մարոկկոյի թիմի հետ, իսկ հուլիսի 12-ին կհանդիպեն Նորվեգիան և Անգլիան:

Այսօր կանցկացվեն 1/8 եզրափակիչի Պորտուգալիա-Իսպանիա և ԱՄՆ-Բելգիա, վաղը՝ Շվեյցարիա-Կոլումբիա և Արգենտինա-Եգիպտոս հանդիպումները, որոնց հաղթողներն էլ կկազմեն քառորդ եզրափակիչի մյուս երկու զույգերը:

Աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ հանդիպումները կկայանան հուլիսի 14-ին և 15-ին, եզրափակիչը՝ հուլիսի 19-ին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Գերմանիան, Նիդերլանդները հրաժեշտ տվեցին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում մեկնարկեց փլեյօֆ փուլը

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբերում վերջին հանդիպումներն են

Ռոնալդուն՝ Աշխարհի վեց առաջնություններում գոլ խփած առաջին ֆուտբոլիստ

Իրանը շնորհակալական նամակ է թողել Լոս Անջելեսի հանդերձարանում՝ Բելգիայի հետ ոչ-ոքիից հետո

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն. Մեքսիկան, ԱՄՆ-ը և Գերմանիան արդեն փլեյօֆում են

Սպիտակ տունը պաշտպանում է Իրանի թիմի նկատմամբ սահմանափակումները ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում

Իրանը՝ Մեքսիկայում, ուզբեկները՝ պատմական դեբյուտով, անվտանգության խիստ միջոցառումներ․ մեկնարկում է Մունդիալ-2026-ը
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG