Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջին կիսաեզրափակիչը՝ Ֆրանսիա-Իսպանիա

ԱՄՆ- Իսպանիայի հավաքականը երկրորդ գնդակն է ուղարկում Բելգիայի հավաքականի դարպասը, Լոս Անջելես, 10-ը հուլիսի, 2026թ.
ԱՄՆ- Իսպանիայի հավաքականը երկրորդ գնդակն է ուղարկում Բելգիայի հավաքականի դարպասը, Լոս Անջելես, 10-ը հուլիսի, 2026թ.

Ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնության առաջին կիսաեզրափակիչում հուլիսի 14-ին կհանդիպեն Ֆրանսիայի և Իսպանիայի հավաքականները:

Իսպանիայի ընտրանին նախօրեին քառորդ եզրափակիչում 2:1 հաշվով հաղթեց Բելգիայի հավաքականին, մեկ օր առաջ Ֆրանսիան 2:0 հաշվով հաղթել էր Մարոկկոյին:

Երկրորդ կիսաեզրափակիչի մասնակիցները կորոշվեն Երևանի ժամանակով առաջիկա գիշերը կայանալիք Նորվեգիա-Անգլիա և Արգենտինա-Շվեյցարիա հանդիպումների արդյունքում:

Առաջնության եզրափակիչը, ինչպես նաև երրորդ տեղի համար հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 19-ին:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG